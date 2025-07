Han pasado 10 años del multihomicidio en la colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez, donde fueron asesinados Alejandra Negrete, Mile Martín, Nadia Vera, Rubén Espinosa y Yesenia Quiroz y el móvil del crimen no ha sido esclarecido, señalaron familiares de las víctimas.

Afuera de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), en la colonia Doctores, expusieron que la investigación está estancada y que la nueva administración de la institución a cargo de Bertha María Alcalde Luján no ha tenido acercamiento con ellos para esclarecer quién o quiénes fueron los autores intelectuales del multihomicidio.

Familiares de víctimas del caso Narvarte hablan a 10 años del multihomicidio

Patricia, hermana del fotoperiodista Rubén Espinosa; Indira Alfaro, madre de Yesenia Quiroz, acompañadas de Leopoldo Maldonado, director general de Artículo 19, así como Yazmín López, del colectivo “Ave Fénix”, de periodistas y familiares de periodistas asesinados y desaparecidos, emitieron un pronunciamiento a 10 años del caso Narvarte.

Externaron que en este caso ha existido la filtración de información y revictimización de los familiares por parte de las autoridades.

En tanto, se anunció la creación de un memorial digital en donde se integrarán fotos e información de las víctimas para honrarlos. Este estará disponible en el sitio memorialnarvarte.org

En entrevista con Fuerza Informativa Azteca (FIA), Patricia Espinosa, expresó cómo ha sido este proceso de búsqueda de justicia para su hermano y las otras víctimas del multihomicidio en el departamento 401 de la calle Luz Saviñón 1909.

“Son años muy terribles porque la violencia, independientemente de lo que le pasa a tu familiar, en el caso de Rubén, fueron actos muy crueles porque a mi hermano lo torturaron y esas imágenes se te quedan en la mente, en la memoria y no se te van a borrar.

“Han sido dolorosos, tristes, solitarios, Todas las familias hemos tenido subidas y bajadas y a veces muchas bajadas y alguien nos ha tenido que sacar, o nos hemos sacado unos a otros. Sin embargo, sí me mantengo fuerte porque eso es lo que me impulsa a seguir ayudando a la sociedad y a la gente que todavía vive, finalmente sí es complicado, pero lo que más creo que nos ha desgastado es la violencia institucional que hemos vivido durante estos últimos 10 años”, comentó.

Indira Alfaro, mamá de Yesenia Quiroz, comentó a FIA que por parte de la Fiscalía de CDMX “no ha habido ningún acercamiento de ningún lado” y las mesas de trabajo que había cuando estaba la exfiscal Ernestina Godoy no se han retomado.

Para la mamá de Yesenia, visitar el departamento donde mataron a su hija de 18 años de edad en ese entonces, “es doloroso, pero también es algo bonito en el aspecto de que sé que está su esencia ahí, imaginarme que ella estuvo en un lugar donde se sentía segura, y que igual vivió momentos bonitos”.

La madre recordó que última vez que vio con vida a su hija, recordó, fue cuando cumplió años en junio. “La última vez hablé con ella fue exactamente ese día como a las 12:10, colgamos, yo vivía en Mexicali, ella aquí, eran dos horas de diferencia y a las 2:13 ella me manda un mensaje diciéndome ‘Ok, mamá', y en esa hora, es la hora en que entran los criminales, cuando ella me dijo que se iba a bañar”.

Exfiscal de CDMX aseguró que resolvería caso Narvarte: hermana de Rubén Espinosa

Indicó que no han tenido ninguna reunión ni entrevista con la nueva fiscal de la CDMX y los últimos trabajos fueron con Ernestina Godoy Ramos, su antecesora, de quien dijo “ella prometió que iba a resolver el caso antes de retirarse y cuando se fue ni adiós nos dijo”.

“El hecho de que levantemos la voz en este momento no nos va a regresar a nuestros familiares, ya no, pero lo hacemos para abonar a la no repetición”.

Patricia Espinosa añadió luego del crimen en el departamento, muchas personas ingresaron al domicilio y “desde ahí muchas evidencias se perdieron lamentablemente” y hubo omisiones en la carpeta de investigación.

“Mi hermano estaba en calidad de desconocido, cuando mi hermana va a la Fiscalía lo primero que le dicen es ‘no digas que tu hermano era periodista para no entorpecer las investigaciones’, entonces, cosa extraña, ¿o era desconocido o sabían que era periodista?”, externó.

Multihomicdio en la colonia Narvarte: ¿qué pasó y quiénes eran las víctimas?

El 31 de julio de 2025, en el departamento 401 de un edificio ubicado en la calle Luz Saviñón 1909, fueron asesinados Alejandra Negrete Áviles, Mile Virginia Martin, Yesenia Quiroz Alfaro, Nadia Vera Pérez y Rubén Espinosa Becerril.

Artículo 19, que ha dado acompañamiento a las familias de las víctimas, señala que ese día tres hombres ingresaron al departamento 401 de Luz Saviñón 1909.

Dichas personas ingresaron “en un operativo coordinado por otras dos personas que acompañaron de cerca en todo momento a los autores materiales, apoyándose con una red de comunicación con por lo menos 10 personas”, para asesinarlos.

Señalan continuar con agotamiento de las líneas de investigación del caso Narvarte

Leopoldo Maldonado expresó que las autoridades han mantenido “la misma teoría del caso” y “no ha habido cambios sustantivos” y se continúa insistiendo en el agotamiento de las líneas de investigación.

“El móvil, desafortunadamente al día de hoy sigue sin esclarecido y tal como nos dijeron en tiempos de Rodolfo Ríos (exprodurador de Justicia capitalino), '¿y el móvil para qué?, eso es una exquisitez’, y aunque no lo digan sus sucesoras (Ernestina Godoy Ramos y Bertha María Alcalde Luján), la realidad sigue siendo la misma; ¿y el móvil para qué?, ¿y para qué los autores intelectuales?, ¿y para qué las otras personas que visiblemente participaron en esto que fue una operación orquestada y planificada?”, dijo Leopoldo.

El director de Artículo 19 comentó que el caso, las autoridades, “lo quisieron resolver y darle carpetazo a partir de filtraciones, de estigmatización, de revictimización y hasta criminalización de las propias víctimas”.