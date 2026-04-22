A 50 días del Mundial 2026, Zague lanza pronóstico prometedor sobre México y revela quién debe liderar a la Selección

A tan sólo 50 días del inicio del Mundial 2026, México entra en la recta final de preparación con una presión distinta: será anfitrión y abrirá el torneo en el Estadio Banorte ante Sudáfrica el próximo 11 de junio ; en este escenario, Luis Roberto Alves Zague, exjugador y actual analista en Azteca Deportes, anticipa un panorama donde la Selección Mexicana tiene condiciones para avanzar.

Un Mundial distinto para México y la Selección Mexicana

El exdelantero, con experiencia en Copas del Mundo como jugador y comentarista, asegura que el contexto favorece a México; el formato de 48 selecciones y la localía abren una oportunidad que, bien gestionada, puede marcar diferencia en el rendimiento del equipo.

“Yo creo que sí, si analizamos fríamente, el grupo es cómodo; no es fácil, porque nunca lo es, pero implica muchas cosas como ansiedad, nerviosismo y el hecho de jugar un Mundial en casa”, explica, al referirse a rivales como Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa.

El Mundial 2026 no solo será el más grande en número de equipos; también representa un cambio en la forma de competir, con más partidos y una fase eliminatoria que inicia antes; para Zague, este escenario obliga a la Selección Mexicana a encontrar estabilidad emocional desde el inicio.

“Que mejor que ahora es en México, teniendo esa oportunidad de que es el tercer mundial que se hace en nuestro país, es una experiencia única, estoy muy contento y feliz, ese cambio de ser protagonista o de ser parte importante como futbolista a analista, que también te da otro panorama”, explicó.

Desde su experiencia, el paso del campo a la cabina le ha permitido entender el torneo desde otra perspectiva; asegura que vivir el Mundial como analista también implica presión, pero con una lectura más amplia del juego.

“Ese cambio de ser protagonista a analizar te da otro panorama; es muy emocionante, sobre todo ahora que es en México, es una experiencia única”, comenta.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EL COSTO DE SACAR LAS PLACAS CONMEMORATIVAS DEL MUNDIAL 2026 EN CDMX; ¿DÓNDE PEDIRLAS?

¿Qué puede esperar México en el Mundial 2026?

Sobre el rendimiento reciente, Zague reconoce diferencias claras en los partidos de preparación; mientras que ante Portugal vio a un equipo más conservador, frente a Bélgica detectó señales positivas que generan expectativa.

“Yo sí vi cosas interesantes; creo que ilusionaron un poco más con relación a lo que venían mostrando”, señala, destacando que el tiempo de trabajo previo al torneo puede ser determinante.

En su análisis, la clave estará en cómo el equipo maneje la presión de jugar en casa; si logra convertir ese factor en impulso, México puede competir desde la fase de grupos y aspirar a avanzar hasta el quinto partido.

El referente de la Selección Mexicana en el Mundial

Zague también identifica quién puede asumir el rol de líder dentro del equipo; para él, la experiencia será determinante en un torneo con tanta carga emocional.

“En esta generación, Raúl Jiménez es el llamado; por lo que vivió, por su experiencia, puede inspirar a sus compañeros”, afirma, al destacar la importancia de tener una figura que marque el ritmo dentro y fuera del campo.

A pocas semanas del arranque, el escenario está definido: México jugará en casa, con un grupo que abre posibilidades y con la responsabilidad de responder ante su afición en el Mundial 2026.