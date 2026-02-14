Autoridades de Monterrey incorporarán perros robot para reforzar vigilancia en el Mundial 2026

La tecnología comenzó a ocupar un lugar clave en la seguridad de eventos masivos. Por primera vez, perros policías robot fueron desplegados durante un partido internacional, donde realizaron labores de vigilancia preventiva y supervisión en zonas de alta concentración de aficionados, marcando un nuevo paso en el uso de herramientas robóticas en operativos de seguridad, especialmente para el Mundial 2026.

Uso de perros robot en Monterrey

Los perros policías robot comenzaron a operar en un evento internacional de alta afluencia. Las unidades robóticas K9-X realizaron su primera intervención táctica durante el partido de Rayados de Monterrey, donde ejecutaron labores de vigilancia preventiva en zonas de gran concentración.

Los cuatro dispositivos fueron desplegados en accesos, áreas exteriores y puntos estratégicos como el “Puente Bailarín”, además de ingresar al inmueble para supervisar pasillos y espacios comunes con alto tránsito de aficionados.

🇲🇽🤖 Patrulla mecánica: perros robóticos velarán por el orden en una ciudad mexicana



La Policía de Guadalupe, que albergará partidos del Mundial 2026, se ha reforzado con un escuadrón automatizado.



Las autoridades presentaron a los K9-X, perros robóticos equipados con…

También realizaron inspecciones en la parte baja de vehículos en los alrededores, ampliando el perímetro de observación como medida de detección temprana.

Operados por elementos de seguridad municipal, los K9-X están equipados con cámaras y sistemas de grabación que permiten documentar situaciones antes de la intervención directa de oficiales.

Peeros robots para el Mundial 2026

De acuerdo con lo informado por autoridades locales, estos robots pueden ingresar primero ante una riña, altercado o incidente relacionado con personas en estado inconveniente, enviando video y audio en tiempo real al centro de monitoreo C4.

Este despliegue marca el inicio del uso táctico de perros robot en eventos masivos en la ciudad, como parte de una estrategia que combina vigilancia tradicional con herramientas tecnológicas para reforzar la seguridad en espectáculos deportivos y concentraciones multitudinarias.

Uso de perros robot en la policía en el mundo

El uso de perros robot como apoyo en tareas de seguridad no es exclusivo de México: fuerzas policiales y autoridades en diversas partes del mundo están probando o implementando robots cuadrúpedos para labores de vigilancia, control y apoyo en entornos urbanos.

Por ejemplo, en Málaga la policía presentó un robot perro en patrullajes para detectar infracciones de tránsito y situaciones de riesgo en áreas públicas, con la intención de que en el futuro estos dispositivos incorporen inteligencia artificial para operar de manera más autónoma en apoyo a los agentes humanos.

Este tipo de tecnología refleja una tendencia global hacia el uso de robótica para complementar la seguridad pública y reducir la exposición directa de las personas a situaciones peligrosas.