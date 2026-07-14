Polémica en Puebla: Designan a cantante de mariachi de 25 años como Directora de Museos

El gobierno del morenista Alejandro Armenta Mier sumó una nueva polémica en al tratarse de designaciones públicas. Esto, al designar como la nueva Directora General de Museos Puebla a una cantante de regional mexicano, un cargo de alta relevancia para el patrimonio cultural de la entidad que requiere de especialistas en la materia.

La designación de la funcionaria de tan solo 25 años de edad desató críticas inmediatas debido a su falta de experiencia en la administración del patrimonio histórico y artístico. De acuerdo con los perfiles del gabinete del estado, su trayectoria laboral previa se centra principalmente en el ámbito musical como cantante del Mariachi entre los años 2020 y 2023.

¡Continúan las incongruencias en el gobierno de Alejandro Armenta! El morenista designó a la cantante de regional mexicano, María Fernanda Cruz Domínguez, como Directora General de Museos Puebla SIN contar con la experiencia requerida por la Ley de Entidades Paraestatales del… pic.twitter.com/gmMoqobKyf — TV Azteca Puebla (@aztecapuebla) July 14, 2026

Los vínculos de cercanía con el gobernador

La designación ha sido calificada por diversos sectores de la oposición como un caso de favoritismo político por parte del gobernador morenista, pues registros públicos confirman que María Fernanda Cruz y el mandatario estatal se conocen desde hace años. Durante la gestión de Armenta en el Senado de la República, la joven cantante fue condecorada en dos ocasiones distintas por el propio legislador poblano en eventos públicos.

María Fernanda Cruz como Directora de Museos incumpliría perfil

El principal cuestionamiento legal sobre este nombramiento radica en las disposiciones de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla. La normativa estatal establece con claridad en su marco jurídico que las personas titulares de este tipo de organismos deben contar con experiencia probada y destacada en el sector de su competencia, que en este caso es el rubro de cultura y museografía.

La documentación oficial revela que Cruz Domínguez egresó de la licenciatura en Ciencias Políticas por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), obteniendo su título profesional recientemente, el 8 de enero de 2025. Aunque el gobierno estatal reporta que se ha desempeñado como asesora en el Congreso del Estado de Puebla y analista en la coordinación de gabinete, las fichas curriculares omiten las fechas específicas de dichos cargos, evidenciando que no cumple con el perfil de trayectoria cultural que exige la ley.