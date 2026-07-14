Detuvieron al presunto tirador de la Vía Atlixcáyotl, en Puebla tras fuerte operativo y balacera

La madrugada de este martes 14 de julio de 2026, diversas autoridades realizaron un operativo en un fraccionamiento en la capital de Puebla, donde detuvieron al presunto tirador de la Vía Atlixcáyotl.

Operativo policial en Residencial Santa Fe: los detalles de la detención del tirador de la Atlixcáyotl

Oficiales y equipo táctico acudieron alrededor de las 4:30 horas de hoy en el Residencial Santa Fe. Vecinos reportaron que pudieron escuchar detonaciones derivadas de la operación de los agentes del orden.

#ÚLTIMAHORA | Reportan la detención del presunto tirador de la Vía Atlixcáyotl, en Puebla.



Su captura ocurrió en el Fraccionamiento Santa Fe, en la zona de Angelópolis.



La información en #LosRuizLara con @roberto_ruizg y @CHRIS_LARA_Hhttps://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/2Q0w3N0fwp — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 14, 2026

Quién es el detenido vinculado con el tirador de la Vía Atlixcáyotl

Las autoridades informaron que el detenido es Rafael "N", a quien se le vincula con al menos 10 casos, de los cuales hay una denuncia por intento de homicidio y los demás por daños a propiedad ajena, destacó la Fiscalía de Puebla.

Después de la detención del sospechoso, un equipo de transporte blindado llegó a la zona y resguardó los accesos del fraccionamiento y las autoridades tienen un perímetro de seguridad en la vivienda donde cayó el presunto tirador de la Vía Atlixcáyotl. El ingreso al fraccionamiento Residencial Santa Fe está restringido mientras realizan las diligencias.

Las autoridades resaltaron que, tras este operativo, no hay personas lesionadas ni fallecidas tras la balacera.

