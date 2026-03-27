Precio del dólar en México se dispara: Cierre Bolsa Mexicana de Valores HOY 26 de marzo 2026

¿Vas a cambiar dinero? La Bolsa Mexicana de Valores, Wall Street, el precio del dólar y otros mercados internacionales registraron cambios importantes para este jueves 26 de marzo 2026 tras varios días de variaciones por el conflicto en Medio Oriente.

¿Cómo cierra la Bolsa Mexicana de Valores este jueves?

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró este jueves una pérdida del 1,65 %, luego de tres días seguidos con avances positivos. Su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), se ubicó en las 67.061,34 unidades, en una sesión con caídas en los mercados del mundo.

Cierre de Wall Street para la última semana de marzo 2026

De igual forma, Wall Street cerró este jueves en rojo, el Dow Jones se situó en los 45.960 puntos, el selectivo S&P 500 retrocedió un 1,74 %, hasta los 6.477 enteros; y el tecnológico Nasdaq perdió un 2,38 %, hasta las 21.408 unidades.

¿A cuánto está el dólar en México hoy 26 de marzo 2026?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 26 de marzo de 2026, en $16.10 pesos la compra y en $18.54 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

Mientras que el dólar canadiense se ubica en $10.60 pesos la compra y en $13.69 pesos la venta.

Por su parte, el dólar en Tijuana cerró la jornada en $16.95 pesos la compra y en $17.15 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo del lugar al que acudas a cambiar tu dinero.

Cierre del Bitcoin HOY 26 de marzo 2026

El precio del Bitcoin al término de la jornada de jueves 26 de marzo 2026, en 69 mil 117 dólares por unidad, registrando una importante baja de 3.08% en comparación con su último cierre.

La criptomoneda registró pérdidas para este martes tras un día de ganancias debido al conflicto en Medio Oriente.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 239 mil 726 pesos por unidad.

Cambios en el precio del petróleo por conflicto en Medio Oriente

Mientras los ejecutivos de las grandes petroleras se reunían esta semana para debatir la mayor interrupción de la historia en el suministro energético mundial debido a la guerra en Irán, hubo un impacto que no abordaron públicamente: las ganancias multimillonarias que obtendrán debido al aumento vertiginoso de los precios de la energía que venden.

Te compartimos el precio del petróleo para el cierre de el último jueves del año.

El precio del petróleo Brent, de referencia mundial, ha promediado hasta ahora alrededor de 97 dólares por barril en marzo, un 33% más que el promedio de 69 dólares de febrero e incluso más que los 65 dólares de enero.

Con información de Reuters...