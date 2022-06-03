¿Cómo celebra el mundo el jubileo de platino de la Reina Isabel?

La Reina Isabel cumplió 70 años en el trono de Reino Unido por lo que los países de la Commonwealth y el mundo se sumaron a la celebración del jubileo de platino de la monarca más longeva en la historia británica.

Este viernes se llevó a cabo el segundo día del jubileo de platino, que inició con un servicio religioso al cual no pudo acudir la Reina Isabel debido a algunas molestias que presentó un día antes durante el desfile militar que marcó el inició de la festividad.

Además del desfile, en cada jubileo, Reino Unido y los países de la Commonwealth encienden un faro para celebrar a la Reina Isabel.

La Commonwealth es una de las organizaciones internacionales más grandes del mundo, compuesta por 54 países, la mayoría de los cuales fueron antiguas colonias del Reino Unido, que cubre a unos dos mil 500 millones de personas o alrededor de un tercio de la población mundial.

Estados Unidos

El Empire State Building, uno de los edificios más emblemáticos de Estados Unidos, se iluminará en púrpura y dorado en honor al jubileo de platino de la Reina Isabel.

Canadá

Canadá celebró el jubileo de platino de la Reina Isabel al iluminar con luces moradas las Cataratas del Niágara y encender un faro en Ottawa.

Las famosas aguas torrenciales de las Cataratas del Niágara permanecerán encedidas durante los próximos cuatro días. En Ottawa, los lugareños se reunieron mientras se encendía un faro para honrar a la monarca de 96 años.

|Reuters

Chipre

Las fuerzas británicas con base en la isla de Chipre llevaron a cabo una ceremonia de encendido de faros junto con los chipriotas locales para celebrar el jubileo de platino de la Reina Isabel.

El encendido de la baliza tuvo lugar en Happy Valley en Episkopi, hogar de un campo de cricket, e incluyó un concierto benéfico de soldados británicos junto con músicos chipriotas locales.

La base ha organizado cuatro días de eventos para celebrar el Jubileo de platino, que también incluyen servicios, fiestas y picnics.

Pakistán

En Islamabad, la capital de Pakistan, encendieron un faro para celebrar el jubileo de platino de la Reina Isabel. El faro se encendió en una pequeña función en el edificio del Ministerio de Relaciones Exteriores de Pakistán.

|Reuters

Bangladesh

El jubileo de platino de la Reina se marcó en Bangladesh con el encendido de un faro por parte de un líder juvenil del Queen 's Commonwealth Trust.

Y mientras los países de la Commonwealth encendieron faros, en Londres, la Reina Isabel iluminó el Árbol de los Arboles, con la intención de alentar a más personas a plantar árboles en todo el país. La Reina Isabel ha plantado más de mil 500 en todo el mundo a lo largo de su reinado de 70 años.