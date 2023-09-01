¿Cuántos municipios de Puebla gobierna cada partido político?

El estado de Puebla está confirmado por 217 municipios por lo que cuenta. con el mismo número de presidentes municipales para el periodo 2021-2024. Todos los alcaldes de los 217 municipios de Puebla, fueron seleccionados mediante voto popular durante las elecciones estatales de Puebla 2021.

Estos presidentes municipales comenzaron su mandato desde el pasado 15 de octubre del año 2021 y por ley terminarán su encargo el 15 de octubre de 2024, es decir que se mantienen tres años en el cargo.

Municipios de Puebla son gobernados por los siguientes partidos políticos|INEGI

Distribución por partidos de presidentes municipales en el estado de Puebla

Respecto cuántos municipios de Puebla gobierna cada partido, en Fuerza Informativa Azteca te lo contamos. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) es el partido que cuenta con mayor número de ayuntamientos en Puebla ya que actualmente gobierna en 50 de los 217 municipios. Se encuentra seguido por Morena, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) cuenta con 47 presidentes municipales en el estado de Puebla. El PAN gestiona 29 de los 217 municipios de la entidad, mientras que el partido Movimiento Ciudadano gobierna en 15 de los 217 ayuntamientos de Puebla. El Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México se encuentran, cada uno, al frente de 14 municipios de Puebla mientras que el partido Nueva Alianza de Puebla se encuentra al frente de 13 ayuntamientos en Puebla.

Municipios de Puebla son gobernados por los siguientes partidos políticos

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Pacto Social de Integración se encuentran, cada uno, al frente de 11 presidencias municipales. Compromiso por Puebla gestiona 8 ayuntamientos poblanos mientras que el PES (Partido Encuentro Solidario) gobierna 5 municipios. El partido Fuerza por México está al frente de 3 ayuntamientos mientras qe Redes Sociales progresistas tiene 2 presidencias municipales y solo 1 candidato independiente gobierna 1 municipio de la entidad.

Cabe señalar que los ayuntamientos de San José Miahuatlán y Teotlalco serán electos en una elección extraordinaria, esto debido a que en ambos casos, militantes del partido Morena (Movimiento Regeneración Nacional) impidieron que se realizaran los comicios durante la jornada del 6 de junio.