Aparecen murales de Banksy en edificios destruidos de Ucrania

En medio de la destrucción que ha dejado la guerra en Ucrania, aparecieron varios murales inéditos del artista urbano Banksy entre los escombros de edificios destruidos y bombardeados por las tropas rusas cerca de Kiev.

El propio Banksy compartió en su cuenta de Instagram las fotos de los murales en calles de Ucrania. En Borodyanka plasmó la imagen de una niña gimnasta parada de manos sobre una pequeña pila de escombros de hormigón.

Este arte apareció el pasado sábado, y atrajo a varios curiosos, algunos de los cuales viajaron hasta 60 km desde la capital de Ucrania, Kiev, para ver el mural hecho por el artista Banksy.

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"Este es un momento tan histórico para nuestro país, que gente como Banksy y otras figuras famosas vienen aquí y le muestran al mundo lo que Rusia nos ha hecho", dijo Alina Mazur, de 31 años, una de las visitantes de Kiev.

Los murales que aparecieron en Ucrania

El renombrado artista Banksy presentó varias obras en Ucrania, incluida una niña gimnasta que se balanceaba en un agujero en una pared, un anciano bañandose y niños jugando en un balancín de bloqueo de carretera.

En otro mural de la misma ciudad de Ucrania, apareció la pintura de un hombre parecido al presidente ruso Vladimir Putin mientras un niño pequeño lo lanza en judo.

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Además de esos, hay otros tres murales donde aparecen un hombre sosteniendo un cepillo de baño, una mujer con una máscara de gas y un extintor de incendios, un camión militar con un pene, sin embargo, ninguno de estos cuenta con la firma de Banksy.

Las ciudades de Borodyanka, Hostomel y Horenka, donde aparecieron los grafitis estuvieron ocupadas por Rusia durante la guerra, por lo que sufrieron graves daños en los combates dejando varios edificios destruidos.

