Murió Aaron Carter, hermano de Nick Carter de los Backstreet Boys

El portal de espectáculos de Estados Unidos, TMZ, reportó este sábado la muerte de Aaron Carter, el hermano de Nick Carter, integrante de Backstreet Boys.

De acuerdo con reportes preliminares, el también cantante, de 34 años de edad, fue hallado sin vida en la tina de su casa, ubicada en Lancaster, California, Estados Unidos; esto luego de un reporte que se realizó al 911, pasadas las 11 de la mañana, hora local.

Sin embargo, la muerte de Aaron Carter no ha sido confirmada por su familia.

En años recientes, Aaron protagonizó varias controversias, como su uso excesivo de drogas y constantes ingresos a centros de rehabilitación; además de un distanciamiento de su famoso hermano, Nick Carter, quien pidió una orden de restricción en su contra por presuntas amenazas de muerte a su esposa, Lauren Kitt.

Murió el cantante Aaron Carter a los 34 años de edad.



De acuerdo con medios de #EstadosUnidos, el hermano de Nick Carter de los Backstreet Boys fue hallado inconsciente en la tina de su casa. pic.twitter.com/oZiIzBVaKV — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 5, 2022

¿Quién era Aaron Carter?

Aaron Carter nació en Florida en 1987, tenía una hermana melliza de nombre Angel; así como otros tres hermanos: Nick Carter, el integrante de los Backsteet Boys, BJ y su hermana menor, Leslie, quien murió en 2012, a los 25 años, por una sobredosis de medicamentos.

Aaron se desempeñó como actor, cantante y bailarín desde los siete años de edad. Grabó cinco álbumes de estudio, tres compilatorios, dos EPs y tres DVDS.

Asimismo, participó en varias series de televisión, entre las que destacan 'Sabrina, la bruja adolescente' y 'Lizzie McGuire'.

El hermano de Nick Carter estuvo relacionado sentimentalmente con artistas como Hilary Duff y Lindsay Lohan.

Pese a sus logros artísticos, el rapero contó para el programa de televisión 'The Doctors' que padecía diversas adicciones, así como enfermedades mentales diagnosticadas, tales como depresión maniaca y trastorno bipolar.

En dicha entrevista, Aaron Carter también relató cómo le afectó la muerte de su hermana Leslie, quien falleció cuando él tenía 24 años.

Hace tan solo un año, en noviembre de 2021, nació su primer hijo, Prince Lyric Carter, producto de su relación con Melanie Martin.