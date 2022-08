Murió Amparo Serrano, “Amparín”, creadora de Distroller

Amparo Serrano, conocida como “Amparín”, conocida diseñadora por ser la creadora de la marca Distroller, murió a los 56 años de edad.

Su hija Camila West publicó en sus historias de Instagram un mensaje dedicado a Amparo Serrano, aunque no dio a conocer la causa de su muerte, aunque trascendió que fue por un accidente automovilístico que mantuvo hospitalizada.

“Persona de una sola pieza, mi mamá. Deshecha por dentro, por fuera no puedo expresar lo mucho que te amo mamá, que sin ti esto no es cida, que se te conceda el milagro que le has dado tú a millones de personas. Te amo infinito y les pido a todos recen por ella, ya saben quién es y es la persona más chingoona que el planeta puede tener. Mi mamá querida, te amo con el alma y te abrazo desde otra dimensión en la que no nos podemos ver ahorita. Recemos por ese milagro, por favor todos unánse a una oración”, escribió.

Más tarde, la hija de Amparo Serrano volvió a subir una publicación en Instagram en la que le expresa el dolor por su partida.

¿Quién es Amparo Serrano “Amparín”?



“Amparín”, creadora de Distroller, de los diseños más recordados, principalmente el de Virgencina Plis, además de los muñecos conocidos como neonatos y los Ksi Meritos.

Además de ser diseñadora, Amparo Serrano formó parte del grupo de pop Flans, aunque su permanencia fue de dos años.

Actualmente, la marca de Amparo Serrano abarca desde muñecas, dulces, hasta útiles escolares. Además tiene tiendas a nivel nacional y hoy su éxito ha llegado a también a Latinoamérica, Estados Unidos y España.

Los diseños de Amparo eran conocidos por satirizar “la vida cotidiana por diversión y a través de sus ojos muchas adolescentes, niñas y mujeres adultas se han adentrado al mundo Distroller ”.

El exito de la marca de “Amparito” fue el uso del folclor, la cultura para crear diseños llenos de color, e incluso de humor.