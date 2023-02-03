¡Luto en la alta costura! Murió el diseñador de moda Paco Rabanne

Murió el famoso diseñador de moda Francisco Rabaneda Cuervo, conocido como Paco Rabanne; tenía 88 años y su deceso ocurrió en Portsall, una localidad de Francia.

El empresario era un símbolo de la moda de lujo y alta costura, revolucionó las pasarelas al usar materiales como metal, papel y plástico.

La Casa de Paco Rabanne confirmó la muerte de su diseñador y fundador, a quien calificó como una de las “figuras de la moda más trascendentales del siglo XX”.

El Ministerio de Cultura y Deporte de España lamentó el fallecimiento del diseñador de moda y para homenajearlo, compartió algunos de sus trabajos que se exhiben en el Museo del Traje de Madrid.

Lamentamos el fallecimiento del diseñador #PacoRabanne, Premio Nacional de Diseño de #Moda 2010. 👗 🪡 En homenaje a su extensa trayectoria, destacamos alguno de los trabajos del guipuzcoano que atesora el @MuseodelTraje en su colección. pic.twitter.com/hfmI0G16PT — Ministerio de Cultura y Deporte (@culturagob) February 3, 2023

¿Quién es Paco Rabanne y cómo cambió el mundo de la moda?

Paco Rabanne nació el 18 de febrero de 1934, en la provincia de Guipúzcoa, España; su padre era un general que murió fusilado durante la Guerra Civil.

Durante su niñez, Francisco Rabaneda Cuervo se mudó a Francia y años más tarde estudió Arquitectura en la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes de París.

Comenzó su carrera como diseñador de moda en los talleres de Balenciaga, Christian Dios y Hubert de Givenchy. Su primera colección apareció en 1966 y debido a que utilizaba metales en sus creaciones, Coco Chanel lo nombró “el metalúrgico de la moda.

La firma Puig adquirió la casa de moda que fundó Paco Rabanne, quien abandonó la alta costura y estaba retirado en la Bretaña francesa.

El diseñador ganó diferentes reconocimientos a lo largo de su carrera, en 2010 recibió el Premio Nacional de Diseño de Moda en España, y también le entregaron la Aguja de Oro de París.

