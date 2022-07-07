Murió Kazuki Takahashi, creador del manga Yu-Gi-Oh

Medios japoneses reportaron la muerte de Kazuki Takahashi, creador del popular manga Yu-Gi-Oh. El artista japonés murió a los 60 años de edad.

La Guardia Costera de Japón informó a una agencia nacional que el cuerpo de Kazuki Takahashi fue hallado flotando en la costa de la ciudad de Nago, en la prefectura de Okinawa.

Las autoridades costeras detallaron que el cuerpo del artista fue hallado el miércoles en la mañana y estaba vestido con equipo de buceo, sin que en ese momento conocieran su identidad, por lo que fue hasta este jueves que anunciaron que se trataba del creador de Yu-Gi-Oh.

De acuerdo con el portavoz de la Guardia Costera Japonesa, una persona que pasaba por la playa fue la que encontró el cadáver a unos 300 metros de la costa, por lo que llamó a las autoridades marítimas.

La policía ya investiga las causas de la muerte de Kazuki Takahashi, y añadieron que próximamente enviarán el cuerpo del artista de Yu-Gi-Oh a Tokio, con su familia.

¿Quién es Kazuki Takahashi, creador de Yu-Gi-Oh?

El nombre real de Kazuki Takahashi era Kazumasa, nació en Tokyo el 4 de octubre de 1961. El artista comenzó como dibujante de manga en 1982, sin embargo, fue hasta 1996 cuando cobró popularidad gracias a su creación Yu-Gi-Oh.

La historia se convirtió en todo un fenómeno que dio vida al popular juego de cartas desarrollado por Konami y que posteriormente se convirtió en el juego de cartas coleccionables más vendido de la historia.

En la vida real se lanzaron las cartas del anime y existen videojuegos, juguetes y muchos otros productos.

|YouTube Official Yu-Gi-Oh!

Concluyó la publicación de Yu-Gi-Oh en 2004 y desde entonces se dedicó mayormente a supervisar las series y películas que se desarrollaron basadas en sus obras.

Luego de concluir la publicación de Yu-Gi-Oh, en 2004, se dedicó mayormente a supervisar la franquicia multimedia que se desarrolló alrededor de su obra. En 2015 fue reconocido con el Inkpot Award por Comic-Con International.