Murió Miriam Visintin, mujer que permaneció en coma durante 31 años tras accidente

Miriam Visintin, una mujer italiana que peremaneció en coma durante 31 años, perdió la vida el pasado diez de mayo. Su esposo Ángelo Farina, fue a visitarla todos los días durante los 31 años que Miriam permaneció en coma. Él la acompañó hasta el último día de su "vida".

En junio del año de 1990, Ángelo Farina y Miriam Visintin se casaron pero un año y medio después, durante la navidad del año de 1991, su auto se patinó sobre la carretera y terminó estrellándose contra un poste.

Las heridas que Miriam sufrió en la cabeza eran bastante profundas, de hecho los médicos le diagnosticaban un deceso era inminente, que la mujer no sobreviría durante la siguiente noche. Luego del terrible accidente, Miriam Visintin permaneció en coma durante 31 años hasta que finalmenter perdió la vida el pasado diez de mayo, más de tres décadas después de aquella tragedia. Su espoco Angelo siempre estuvo a su lado.

E.P.D. "EL AMOR SÍ EXISTE" . . .

Murió una mujer italiana que estuvo en coma durante 31 años: su marido estuvo siempre a su lado

Angelo Farina y Miriam Visintin se casaron en junio de 1990. Durante la Nochebuena de 1991, su auto patinó sobre la carretera y chocó contra un… pic.twitter.com/yudgyRDirK — Ricardo Robaina (@_NOALCOMUNISMO) May 15, 2023

Miriam Visintin era originaria de la región italiana del Véneto y conoció a Angelo cuando tenían 20 años en una discoteca en Mussolente, esta pareja se enamoró y casó de inmediato. Su trágico accidente sucedió en Casoni di Mussolente durante la segunda Navidad que pasaban juntos como esposos.

En una entrevista conn medios italianos, Ángelo Farina dijo que: "Ese día nuestras vidas cambiaron para siempre". En contra toda expectativa, Miriam entró en coma y así permaneció durante los siguientes 31 años, mismos en los que su marido se mantuvo a su lado. Él la vistió todos los días, incluso llegó a hacerlo durante varias veces en un solo día. Ángelo la acariciaba, le hablaba y hasta le ponía la música que le gustaba a su esposa.

Ángelo reveló que: "Fui todos los días, durante la pausa del almuerzo, por lo menos 15 minutos. A veces me las arreglaba para ir incluso por la noche", le dijo a los medios luego del funeral ocurrido durante el 13 de mayo de 2023.

"Cuando me casé con ella, juré estar a su lado en las buenas y en las malas": Exesposo de Miriam

Miriam Visintin falleció en el hospital de San Bassiano, lugar al que había sido trasladada hace un par de meses debido a una acumulación de líquido en sus pulmones.

Respecto de Angelo, durante estas tres décadas, él rehizo su vida, se casó y hasta tuvo hijos. "Estuve solo durante 12 años, luego conocí a una persona especial que me entendió a mí y a mi situación. Ella supo estar a mi lado con delicadeza, sin oponerse nunca a nada que preocupara a Miriam. De hecho, en los últimos días ella también estuvo cerca para ayudarla".

Sin embargo, su nueva vida nunca le impidió que pudiera cuidar a su primer amor. "El destino ha sido cruel con ella, demasiado cruel. No se merecía todo esto. Lo sigo diciendo y lo seguiré diciendo en el futuro también".