Murió Pablo Milanés a los 79 años, cantautor cubano ganador del Grammy

El cantante cubano, Pablo Milanés, murió durante la tarde de este lunes 21 de noviembre a los 79 años en la ciudad de Madrid, España.

Ganador de cuatro Premios Grammy Latino, Pablo Milanés había sido detectado con un cuadro de infecciones grave debido a una enfermedad oncohematológica que padecía desde hace varios años, por lo que recibía tratamientos especializados en Europa desde 2017 para intentar preservar su salud.

Pablo Milanés nació el 24 de febrero de 1943 y obtuvo su primer reconocimiento local gracias a un corrido mexicano titulado "Juan Charrasqueado", por lo que desde entonces tuvo cierta conexión con el público de México y Latinoamerica.

Luego de nacer y criarse en la ciudad de Bayamo, en la década de 1950 se trasladó a La Habana, donde comenzó de manera formal su carrera y pudo conocer a distintos artistas y maestros del trovador, por lo que luego de aprender en las calles de Cuba, tuvo su formación profesional en el Conservatorio Municipal de La Habana.

Entre sus canciones más populares, resaltan "De qué callada manera", "El amor de mi vida" y "Yolanda", además de tener colaboraciones reconocidas con José José, con la canción de "Payaso" y "Te doy una canción", junto a Silvio Rodríguez.

Murió Pablo Milanés a los 77 años, cantautor cubano ganador del Grammy|milanespablo.com

Los premios y reconocimientos de Pablo Milanés

El legado de Pablo Milanés se extiende desde la Trova Cubana, reconocido como pieza fundamental de la nueva era de la Trova y con más de 50 discos grabados, entre los que se hizo acreedor a cuatro Premios Grammy, los primeros dos conseguidos en el 2006 como el 'Mejor álbum cantautor' y 'Mejor álbum tropical tradicional'; seguidor por otros dos 'Mejor álbum cantautor' en 2008 y 2014.

El artista también probó con éxito los boleros y la música tradicional cubana; sin embargo, en su biografía oficial ha reconocido su temprana influencia norteamericana y brasileña; pero entre sus reconocimientos más grandes, su crítica al gobierno de Cuba mediante su música también ganó popularidad de forma internacional.