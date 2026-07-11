¡Golpe histórico al tráfico de armas! Estados Unidos decomisa 50 mil armas y logra más de 10 mil detenciones

La ofensiva coordinada contra las estructuras operativas y financieras de los cárteles de la droga y el tráfico de armas en Estados Unidos logró resultados importantes mediante una serie de operativos de alto impacto diseñados para asfixiar la capacidad de fuego del crimen organizado.

A través de un despliegue de inteligencia táctica, Estados Unidos logró el histórico aseguramiento de cerca de 50 mil armas de fuego y el decomiso de casi 2.9 millones de cartuchos útiles.

Ese arsenal masivo, que pretendía abastecer a las células delictivas para mantener su control territorial y desatar la violencia en las comunidades, fue neutralizado por completo antes de cruzar la frontera, así lo dio a conocer el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson.

Ofensiva letal contra redes de tráfico de armas

De acuerdo con el diplomátivo, el trabajo de la administración de Donald Trump no se limitó a incautar el armamento. La estrategia avanzó hacia el desmantelamiento de las redes de distribución ilegal, culminando en más de 10 mil arrestos de objetivos clave vinculados directamente al tráfico de armas.

Los resultados oficiales confirman que la prioridad absoluta es golpear el suministro bélico de los cárteles para neutralizar su capacidad operativa.

Aseguró que con esas detenciones masivas y el millonario decomiso de municiones, las autoridades envían un mensaje de fuerza contundente: no habrá tolerancia para quienes financian y arman la violencia en la región.

A través de sus redes sociales la embajada de Estados Unidos se refirió a los resultados de estas acciones y difundió una imagen en la que destaca lo siguiente:

2.9 millones de municiones decomisadas

50 mil armas decomisadas

10 mil individuos arrestados

Todo esto de enero de 2025 a julio del 2026.