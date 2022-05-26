Murió Ray Liotta, actor que saltó a la fama con “Buenos muchachos”

El actor estadounidense Ray Liotta murió hoy 26 de mayo a la edad de 67 años. Es conocido por su actuación en la película “Buenos Muchachos” del director Martin Scorsese.

Liotta murió en República Dominicana, donde se encontraba actualmente por la grabación del thriller “Aguas peligrosas”, del director John Barr y en el que participan actores como Odeya Rush y Saffron Burrows.

El protagonista de “El campo de los sueños” tiene una hija de 22 años llamada Karsen y estaba comprometido con Jacy Nittolo, quien no forma parte de la industria del entretenimiento.

Bye, #Goodfellas



Muere a los 67 años el actor estadounidense Ray #Liotta. pic.twitter.com/qZc81ReRf5 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 26, 2022

Ray Liotta estuvo casado con la actriz Michelle Grace de 1997 al 2004, se conocieron mientras filmaban la cinta “El clan sinatra”; producto de ese matrimonio nació su hija Karsen.

¿En qué películas participó Ray Liotta?

El actor nació en 1954 en Nueva Jersey, Estados Unidos, y en su juventud comenzó a trabajar en series de televisión, pero saltó a la fama gracias a “Buenos Muchachos”, película en la que dio vida al gángster Henry Hill y compartió pantalla con Robert De Niro y Joe Pesci.

Murió el actor Ray Liotta, protagonista de “Buenos muchachos”.

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Ray Liotta formó parte del elenco de “Cocaine Bar”, una película de terror dirigida por Elizabeth Banks que se estrenará en febrero de 2023.

Con su muerte, deja un lugar en la cinta “The Substance” que protagonizaría con Demi Moore y Margaret Qualley, la cual está programada para comenzar la producción este mes.

El actor también será recordado por interpretar a Taron Egerton en la serie “Black Bird”, y protagonizar junto a la cantante Jennifer Lopez el drama “Shades of Blue”, de 2016 a 2018.

Durante su carrera estuvo nominado al Globo de Oro por su actuación en “Something Wild”, que dirigió Jonathan Demme. En 2005 ganó un premio Emmy por su participación en el drama televisivo “ER”.

Entre los últimos trabajos de Ray Liotta se encuentran las películas “The Many Saints of Newark”, en la que compartió créditos con Vera Farmiga, Michael Gandolfini y Michela De Rossi, así como “Marriage Story”, que protagonizaron Adam Driver y Scarlett Johansson.