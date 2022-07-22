Murió Shonka Dukureh, Big Mama Thornton en la cinta “Elvis”

Murió Shonka Dukureh, la actriz que dio vida a Big Mama Thornton en la recién estrenada película “Elvis”, fue hallada muerta en su departamento, según informó el medio especializado TMZ.

De acuerdo con el medio, la actriz de 44 años de edad murió de manera sorpresiva y su cuerpo fue hallado este jueves en una habitación dentro de su departamento de Nashville.

Uno de los hijos menores de Shonka Dukureh fue quien encontró a la actriz inconsciente y avisó a un vecino, éste llamó al número de emergencias alrededor de las 9:30 horas para informar sobre la condición de la actriz.

La policía indicó a TMZ que no se sospecha que la muerte de Shonka Dukureh se tratara de un homicidio, sin embargo, abrieron una carpeta de investigación para determinar las causas del deceso de la actriz de “Elvis”.

Las autoridades agregaron que un médico forense trabaja en la autopsia de la actriz Shoka Dukureh para identificar las causas de la muerte y una vez que tengan el resultado lo darán a conocer a sus familiares.

¿Quién es Shonka Dukureh actriz de la película “Elvis”?

Shonka Dukureh nació en Carolina del Norte y vivía en Nashville. Se graduó con una licenciatura en teatro en la universidad de Fisk. Posteriormente obtuvo una maestría en educación de Trevecca Nazarene University.

Shonka Dukureh obtuvo su primer papel importante en el cine como Big Mama Thornton, en la cinta “Elvis”.

De acuerdo con su página en Internet, Shonka Dukureh aspiraba a convertirse en maestra, sin embargo, con el tiempo se dio cuenta que lo que realmente le apasionaba era la actuación.

Dukureh también realizó giras internacionales con el artista de grabación Jamie Liddell y The Royal Pharohs.

Además, recientemente lanzó su primer álbum de estudio titulado “The Lady Sings the Blues”, el cual estuvo inspirado en la película “Elvis”.

“El proyecto es un tributo al género musical blues en celebración de esos feroces artistas y músicos pioneros anónimos que allanaron el camino para la revolución musical del rock'n roll”, dijo Shonka.

