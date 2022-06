Bodas al estilo Elvis siguen en Las Vegas; hay acuerdo con el gobierno

Las bodas con temática de Elvis continuarán en Las Vegas, luego de que algunas capillas llegaran a acuerdos con el gobierno.

Varios lugares, algunos de los cuales han ofrecido paquetes con el tema de The King durante décadas, se tambalearon el mes pasado después de que Authentic Brands Group, propietario de los derechos de Elvis, les envió cartas de cese y desistimiento ordenándoles que se detuvieran.

Kayla Collins / Propietaria de capilla Little Chapel of Hearts:

Recibimos una llamada telefónica. Pensamos que era una broma pesada... Es Las Vegas... Sucede todo el tiempo. Una semana después, recibimos un correo electrónico. Pensé que era una broma. No pensé nada de eso. Y luego, dos días después, recibimos el correo certificado. Y fue entonces cuando dijimos: “Oh, vaya, esto es serio”.

“No pude dormir. Esto es todo. Este es mi trabajo. Este es nuestro negocio familiar, nuestro sustento. Así que sin Elvis, no tenemos negocio”, agrega Kayla Collins, la propietaria de capilla Little Chapel of Hearts.

La capilla recibió asesoramiento legal y mostró la carta que recibió al secretario del condado antes de embarcarse en una campaña publicitaria con los medios locales. Dice que ABG luego se acercó para disculparse por causar alarma. Desde entonces, Collins ha firmado un acuerdo contractual, que implica pagar una tarifa anual “asequible” para poder continuar.

Elvis está incrustado en el corazón de Las Vegas, y abrazamos y celebramos el fanatismo de Elvis. Desde artistas tributos e imitadores hasta capillas y clubes de fans, todos y cada uno de estos grupos ayudan a mantener a Elvis relevante para las nuevas generaciones de fans”.

Es un gran alivio para los muchos imitadores independientes de Elvis que se ganan la vida viajando vestidos como El Rey, visitando capillas locales para ofrecer sus servicios a las miles de parejas que visitan Las Vegas cada año para casarse.

“No estoy calificado para nada más, sabes lo que estoy diciendo... Esto es todo lo que hago. Así que me habría quedado sin trabajo y en la línea de desempleo si hubieran cumplido. Pero gracias a Dios que no lo hicieron, hombre. Recuperaron el sentido”, dice Jesse Garon, quien ha oficiado bodas armado con un mono, Cadillac y tupé durante 36 años.

Al igual que muchas profesiones, los imitadores de Elvis, incluido Garon, han estado luchando durante los últimos años. “2020, el año anterior a COVID, hice 650 bodas y luego el año de COVID, hice ocho. Así que quieres hablar de dolor, hombre... Las cosas están empezando a mejorar ahora. Pero ahora nos enfrentamos a la economía. Es como un golpe tras otro hombre, entre Graceland haciendo su cosita. No lo necesitábamos. Y luego tienes la economía que simplemente se derrumbó. Dios te bendiga si eres dueño de Bitcoin... Y sí, entonces COVID fue antes de eso. Y luego otro COVID”, dice Garon a Reuters mientras se maquilla antes de su primera bendición del día.

Las Vegas es conocida como la capital mundial de las bodas , con más de 150 matrimonios al día, según cifras proporcionadas por la ciudad. Se promociona a sí mismo por tener algunos de los lugares más exclusivos que incluyen capillas de autoservicio además de las que rinden homenaje a Elvis.

“El Rey es el cantante más famoso del mundo. Elvis ES Las Vegas”, le dijeron a Reuters algunos novios recién casados, justo después de su servicio.