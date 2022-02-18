Video: nave ingresa al Museo del Futuro en Dubái, EAU

En redes sociales circula un video en el que se puede observar a una nave o "vehículo volador" mientras aterriza en el Museo del Futuro en Dubái, el nuevo nuevo ícono arquitectónico del opulente emirato que oficialmente abrirá sus puertas el próximo día 22 de febrero en EAU.

En redes sociales circula un video en el que se puede observar a una nave o "vehículo volador" mientras aterriza en el Museo del Futuro en Dubái, el nuevo ícono arquitectónico del opulente emirato que oficialmente abrirá sus puertas el próximo día 22 de febrero.

En su cuenta oficial en Twitter, Hassan Sajwani, un multimillonario empresario emiratí, publicó el video la nave mientras aterriza en el Museo del Futuro.

Su publicación fue acompañada del mensje: "Ya es el año 2075 en Dubai".

It is already year 2075 in Dubai ✨😍pic.twitter.com/riecNCAaeu — حسن سجواني 🇦🇪 Hassan Sajwani (@HSajwanization) February 18, 2022

Posteriormente, en un segundo "tuit", Sajwani publicó: "Esta es la apertura de @MOTF (Museo del Futuro), el 22 de febrero de 2022 en Dubai".

Museo del Futuro representará en forma visual y dinámica la visión de futuro de Dubái

De arquitectura extravagante, el Museo del Futuro es un hito cultural icónico y un centro para las innovaciones del futuro que simboliza la visión futurista de Dubái y sus gobernantes.

Diseñado por el despacho de arquitectura Killa Design, el Museo del Futuro se encuentra "paralelo" a la línea de tren elevada de Dubai, muy cerca de la Burj Khalifa, la torre más alta del mundo.

Museo del Futuro, Joya de la arquitectura en Dubái

Esta joya de la arquitectura tiene la forma abstracta de un toro, la forma de un anillo cuyo vacío representa a los conocimientos desconocidos.

Sus características ventanas tienen formas de caligrafía árabe que integran mensajes (mapeados en 3D) escritos por el primer mandatario de Dubái, el Sheikh Mohammed.



Mohammed Abdullah Al Gergawi, presidente del Museo del Futuro:

Ha allanado el camino para que Dubai desencadene el impacto colectivo de ideas, tecnologías y soluciones revolucionarias y comparta este movimiento de futurismo con el resto del mundo.

¿Qué es el Museo del futuro?

El Museo del Futuro en Dubái contará con exposiciones que explicarán cómo puede evolucionar la tecnología en los próximos 20 años. Contará con los últimos descubrimientos científicos y logros técnicos, para contribuir a la adaptabilidad y la preparación para el futuro del Emirato de Dubai y los Emiratos Árabaes Unidos (EAU).

¿Cuándo abre el Museo del Futuro de Dubái?

El Museo del futuro de Dubaí está preparando los últimos detalles para su apertura programada para el 22 de febrero del 2022, (22-02-22).