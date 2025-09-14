La Plaza de San Pedro en el Vaticano se transformó el sábado 13 de septiembre en un escenario único de música, arte y espiritualidad. El evento, titulado “Grace for the World”, formó parte del Jubileo 2025 y del Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana, convocando a miles de personas en un concierto sin precedentes.

Un concierto histórico en la Plaza de San Pedro

El recital fue co-dirigido por Pharrell Williams y Andrea Bocelli, quienes unieron sus talentos para ofrecer un espectáculo gratuito que mezcló tradición y modernidad. La velada contó con la participación de figuras internacionales como Karol G, John Legend, Angélique Kidjo, Clipse y Teddy Swims, acompañados por el coro góspel Voices of Fire y el Coro de la Diócesis de Roma.

Bajo la dirección musical del ganador del Grammy Adam Blackstone, la música se convirtió en un puente entre culturas, religiones y generaciones, reforzando el mensaje de unidad que inspira este Jubileo.

Concierto en el Vaticano estuvo acompañado por drones

Uno de los momentos más impactantes de la noche fue el espectáculo aéreo creado por Nova Sky Stories, con más de 3.000 drones iluminando el cielo romano. Las figuras, inspiradas en los frescos de la Capilla Sixtina, combinaron el arte sagrado con tecnología de vanguardia, dejando al público maravillado.

Así fue el histórico mega-concierto en la Plaza San Pedro con Andrea Bocelli, Pharrell Williams y Karol G, en el marco del Jubileo 2025.|Reuters

Visitantes de todo el mundo disfrutaron del concierto histórico

La diversidad cultural se reflejó en los asistentes que llegaron desde distintos rincones del mundo. Sebastián Judy, estudiante de Nueva York, comentó que le parecía “una experiencia maravillosa”, destacando la mezcla de idiomas y culturas en un mismo lugar.

Por su parte, Giovanni Sorrentino, joven scout de Italia, señaló que, en un momento en que el mundo enfrenta guerras y sufrimiento, la música se convirtió en una manera de decir presente y dar ánimo.

También desde Nueva York, la estudiante Mariah Navarra afirmó que no podía perderse un evento histórico tan cerca de su campus: “Cuando escuchamos de este concierto, supimos que teníamos que venir, es ser testigos de la historia”.