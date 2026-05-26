Vialidad en ruinas en Cuautitlán Izcalli: Habitantes exigen la reparación urgente de la avenida Del Peral

El tránsito por la colonia Santa Bárbara, ubicada en la demarcación de Cuautitlán Izcalli, se ha transformado en un desafío cotidiano y de alto riesgo para quienes se desplazan por la zona.

Los ciudadanos de la localidad manifestaron de forma pública su inconformidad ante las deplorables condiciones en las que se encuentra la avenida Del Peral. Esta vía de comunicación terrestre presenta afectaciones severas y fracturas a lo largo de su superficie, la cual abarca una longitud estimada de 6 kilómetros, perjudicando el libre tránsito de la población.

Las fallas en la calle impactan de forma directa la rutina de cientos de individuos que conducen vehículos particulares, camiones de carga y unidades de transporte público, así como de las personas que caminan por los costados de la arteria vial.

Daños vehiculares en la colonia Santa Bárbara: El costo del pavimento roto

Los testimonios de los residentes de este sector del Estado de México indican que el problema va más allá de las simples dificultades para avanzar en las horas de mayor afluencia.

La presencia de deformaciones profundas en el pavimento provoca afectaciones mecánicas severas y recurrentes en las unidades automotrices.

🚧 “Parece campo minado”.



Vecinos denuncian el abandono de la avenida Del Peral, en Santa Bárbara, Cuautitlán Izcalli, donde enormes baches y coladeras sin tapa provocan daños diarios a vehículos particulares y de carga.



Automovilistas aseguran que circular por esta vialidad… — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 26, 2026

Entre los daños más comunes reportados por los operadores de los vehículos se encuentran las rupturas y averías en los sistemas de suspensión, el desgaste o ponchadura de neumáticos y los impactos en las fascias frontales y traseras.

Las dimensiones de los hundimientos obligan a los choferes a realizar maniobras bruscas o a reducir la velocidad de forma drástica, lo que incrementa los tiempos de traslado y entorpece la movilidad de la región.

Coladeras sin tapa en avenida Del Peral: Una trampa mortal para motociclistas y peatones

Al mal estado de la superficie de rodamiento se le añade un peligro estructural adicional que mantiene en alerta a la comunidad. A lo largo de la extensión de la avenida Del Peral existen numerosas aberturas del sistema de drenaje que carecen de sus respectivas cubiertas metálicas.

Esta situación representa una amenaza constante y un riesgo de accidentes severos para los usuarios de motocicletas, peatones y automovilistas.

Las condiciones de peligro aumentan de forma considerable durante los horarios nocturnos debido a la baja visibilidad, así como en los días en que se presentan precipitaciones pluviales que ocultan las fosas abiertas bajo el agua.

Exigencia de bacheo en el Estado de México: Vecinos denuncian abandono de ruta logística

Los pobladores de la colonia Santa Bárbara puntualizaron que esta ruta posee una relevancia estratégica, ya que funciona como un canal fundamental para la distribución logística y el movimiento de diversos productos comerciales en la entidad mexiquense.

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A pesar de su importancia económica, las condiciones del suelo registran un empeoramiento constante debido a la ausencia prolongada de trabajos de pavimentación y cuidado institucional.

Por este motivo, la comunidad emitió una petición apremiante dirigida al gobierno local de Cuautitlán Izcalli con el fin de que se destinen recursos para restaurar el camino y solucionar una problemática que ha vulnerado la integridad de los transeúntes durante meses.

