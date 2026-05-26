¿Tormentas eléctricas toda la semana? Estados que sufrirán fuertes lluvias los últimos días de mayo

El cierre de este mes de mayo pondrá a prueba a varios estados de la república mexicana pues el clima no solo se conformará con lluvias sino también con tormentas eléctricas.

El pronóstico del clima esta última semana de mayo, del 25 al 29, menciona que, mientras algunas entidades del occidente seguirá con temperaturas extremas, el norte registrará tolvaneras severas y el sureste tendrá lluvias que podrían desbordad hasta ríos por la cantidad de agua.

La interacción de vaguadas (fenómeno que trae consigo aire derivando en creación de nubes) y la llegada de humedad desde ambos océanos romperá la racha de días secos en gran parte del territorio nacional, activando alertas por tormentas.

¡Alerta en el #clima! ⛈️



Frente frío y lluvias torrenciales golpearán #México esta semana; estos estados tendrán las peores tormentas:https://t.co/IayjKxGGLm pic.twitter.com/S82uGMDFpr — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 26, 2026

Cómo va a estar el clima mañana en México

Las previsiones para este miércoles 27 de mayo contemplan lluvias fuertes en Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, donde los acumulados de agua rondarán los 75 milímetros.

Asimismo, la Ciuda de México, el Estado de México, Hidalgo, Morelos, Guerrero, San Luis Potosí, entre otros, registrarán chubascos acompañados de actividad eléctrica por la tarde, lo que podría generar encharcamientos en zonas bajas y vías principales.

Así el clima de este jueves 28 de mayo

El potencial de lluvias escalará a niveles críticos durante el jueves 28 de mayo. Los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche y algunas partes de Yucatán esperan lluvias puntuales intensas.

Los cuerpos de Protección Civil recomiendan extremar precauciones en estas regiones debido al riesgo de deslaves en zonas montañosas y el incremento alarmante en los arroyos.

¿Clima de viernes arruinado?

Para el viernes 29 de mayo, la actividad tormentosa más fuerte se moverá hacia el este de Chiapas, Quintana Roo y la costa de Yucatán, manteniendo un ambiente muy húmedo.

Por el contrario, la Ciudad de México y los estados del centro experimentarán una tregua, reportando únicamente precipitaciones aisladas hacia el final del día, aunque los vientos fuertes con rachas de hasta 50 km/h persistirán.

Tolvaneras en el norte y oleaje alto

El viento será un factor de riesgo en la parte nortedel país, afectando a Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León con rachas de 60 a 70 km/h que propiciarán tolvaneras en zonas carreteras.

En la costa occidental de Baja California y las playas de Quintana Roo se anticipa oleaje elevado que alcanzará entre dos y tres metros de altura, dificultando la navegación menor.

¿Estamos listos para el "Súper Niño"?@festradaCCA, experto en clima e investigador de la UNAM, advierte que México enfrenta una crisis sin precedentes. El calentamiento global se combina con la llegada de un fenómeno de "El Niño", que amenaza con temperaturas récord.



Las… pic.twitter.com/3kplaUa3Ir — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 5, 2026

¡Aguas con el calor extremo! Te decimos en dónde estará insoportable

En Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Campeche y Yucatán el calor vespertino superará los 40 °C debido a la permanencia de la onda cálida.

En el extremo opuesto, las zonas serranas de Baja California y Durango registrarán heladas durante las madrugadas, con temperaturas mínimas que caerán hasta los menos cinco grados.