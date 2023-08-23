Puma da a luz a un cachorro albino en Nicaragua; solo hay 4 en el mundo

Una puma dio a luz a un raro cachorro albino en el Zoológico Thomas Belt, ubicado en la ciudad de Juigalpa, Nicaragua; éste animal es el primero en su tipo en el país.

Este raro cachorro blanco es el primer puma albino del país centroamericano que nace en cautiverio y, según estimaciones del veterinario del recinto Carlos Molina, uno de los cuatro únicos en el mundo.

Con tan solo un mes de edad, ya requiere de varios cuidados, ya que estos animales no pueden asolearse porque son muy vulnerables a la luz del sol. El fue el único que nació con esta condición de toda la camada.

🔰 Puma blanco nacido en el Zoológico Thomas Belt de Juigalpa aún no se determina si es Leucino o Albino.



Este es el primer caso observado en Nicaragua y apenas el 4 en el mundo. 😻🙀#SomosRed 📡 #Nicaragua 🇳🇮 pic.twitter.com/mvEtD0e6mg — RDcomunicadores (@RDcomunicadores) August 21, 2023

El cachorro y sus dos hermanos de color beige y moteados se encuentran en una jaula sellada para que la madre no se estrese ni confunda los olores humanos con los de los recién nacidos, lo que podría provocar que los ataque.

Mientras que el papá de los cachorros se encuentra separado, ya que los machos en muchas ocasiones matan a sus crías, informó el zoológico de Nicaragua.

¿Cuándo se podrá visitar al puma albino en Nicaragua?

Cuando los felinos cumplan tres meses, el zoológico planea mostrarlos al público en general. Thomas Belt recibe entre 50 y 60 mil visitantes cada año, según la dirección del sitio.

"Somos una institución comprometida con el bienestar animal y estamos haciendo esfuerzos para brindar las mejores condiciones que la cría requiere para su sobrevivencia. Esperamos permitir su apreciación y disfrute en un poco tiempo", compartió el zoológico en sus redes sociales.

📌 En un acontecimiento verdaderamente excepcional, el Zoológico Thomas Belt en #Juigalpa, Chontales, anunció el nacimiento de un puma albino, un evento sumamente raro en el mundo de la fauna.



➡️ Este pequeño felino, con su pelaje blanco y ojos rojos, es una maravilla de la… pic.twitter.com/iky2frwp9X — Viva Nicaragua (@VivaNicaragua13) August 22, 2023

Los pumas se encuentran en toda América, desde la región altoandina del sur de Perú hasta las selvas de Centroamérica.

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza dice que los pumas tienen el mayor rango geográfico de todos los mamíferos terrestres en el hemisferio occidental, aunque fueron prácticamente eliminados de la mitad oriental de América del Norte después de la colonización europea.

Con información de Reuters

