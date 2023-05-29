VIDEO: Impresionates imágenes de un panda albino, único en el mundo, captado en China

Cámaras de la Reserva Natural Nacional de Wolong, en China, camparon impresionantes iimágenes del que se considera sería el único oso panda albino en el mundo.

El único panda albino (completamente blanco) del mundo, ha sido captado por cámaras de vigilancia infrarrojas instaladas en la Reserva Natural Nacional de Wolong ubicada en la provincia de Sichuan en el suroeste de China.

Las autoridades de gestión de la reserva señalaron que a finales del mes de febrero, una cámara infrarroja capturó imágenes del oso panda blanco a unos 2 mil 300 metros sobre el nivel del mar, en medio de la naturaleza junto con una madre panda blanco y negro, además de un bebé panda.

A nature reserve camera recorded an albino giant panda – believed to be the world's only one – walking around in Wolong, SW China's Sichuan. Look at its distinctive eyes and ears! pic.twitter.com/Z6X1YjIhCp — China Science (@ChinaScience) May 29, 2023

Único panda albino que exisate en el mundo fue captado en Chiona

Li Sheng, investigador de la Universidad de Beijing, señaló que: "Actualmente, parece que el panda gigante blanco es solo un individuo. Hasta ahora podemos decir que al panda blanco le va muy bien en su grupo de especies y en el entorno natural".

La Reserva Natural Nacional de Wolong también capturó impresionantes imágenes del panda albino jugando con otros pandas. La distintiva criatura apareció después de que las cámaras infrarrojas de la reserva captaran su figura en un sitio separado a unos dos mil metros sobre el nivel del mar en abril del año 2019.

Sin manchas en su cuerpo y ojos rojos únicos, se concluyó que este panda gigante salvaje es albino y hasta ahora el único panda albino de su tipo en el mundo.

Los investigadores descubrieron que eeste panda albino ha madurado sexualmente y ha mostrado comportamientos de cortejo normales. El personal de la reserva natural se encuentra tratando de recolectar muestras de ADN del panda albino para aprender más acerca de esta rara criatura.

He Tingmei, subdirector gerente de la reserva natural, dijo que: "Por medio de la investigación, los experimentos y las pruebas actuales, estamos tratando de averiguar si hay otros pandas blancos en esta área y cuál es su status quo".

La Reserva Natural Nacional Wolong, ubicada a 130 kilómetros de Chengdu, la capital de la provincia de Sichuan, es el núcleo de los Santuarios del Panda Gigante de Sichuan, uno de los Patrimonios Naturales Mundiales de China.

Establecida en el año de 1963, este parque es la reserva de pandas más antigua, más grande y más famosa del país, y se agregó a la Red de Reservas del Hombre y la Biosfera de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en el año de 1980.

Giant panda Ya Ya made her way to Beijing on the night of Sunday, May 28, landing by plane. CGTN's Chen Yuan gives us a glimpse into the Beijing Zoo, Ya Ya's new home. pic.twitter.com/E9aVKNmqrM — CGTN (@CGTNOfficial) May 29, 2023

¿Cuántos osos panda hay en el mundo?

A pesar de ser muy reconocido y de no tener muchos depredadores naturales, el osos panda aún está en riesgo. Las graves amenazas ocasionadas por los humanos han reducido a unos mil 800 la población de pandas en la naturaleza.