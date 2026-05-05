¡Todo por unos boletos para “El Buki”! Mamá deja en el auto a su hijo en pleno calor

El fanatismo pudo más que el riesgo de un golpe de calor o algo peor. Una mamá dejó dentro del automóvil a su hijo en pleno Sol para formarse y conseguir unos boletos para el concierto de Marco Antonio Solís, "El Buki" en Morelia, Michoacán.

Lamentablemetnte los efectos de las altas temperaturas en el país ya cobraron la vida del niño de apenas tres años llamado Vicente, quien pasó más de 12 horas encerrado en un automóvil a temperaturas sofocantes en Mexicali, Baja California.

El menor Vicente qeudó encerrado el 1 de mayo de 2026, sin embargo, no logró sobrevivir, y al día siguiente su cuerpo fue encontrado tras sufrir un golpe de calor.

Mamá expuso al calor a su hijo por dejarlo encerrado en el auto en Morelia

La irresponsabilidad de la mamá puso en riesgo la vida de su hijo de tres años de edad, a quien dejó dentro de un automóvil mientras acudía a conseguir boletos a espaldas del Estadio Morelos.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional en Michoacán las temperaturas máximas para hoy son de

40 a 45 °C.

Por fortuna, unos ciudadanos se dieron cuenta de la situación y pidieron ayuda a oficiales de Seguridad Vial de la Guardia Civil, quienes sacaron al menor, informaron fuentes allegadas al tema.

Niño encerrado en el auto estaba sudando y llorando

Este caso se registró durante la mañana de este martes 5 de mayo de 2026 sobre la calle Leandro Valle, donde un niño quedó dentro de un vehículo Hyundai, color gris oscuro.

Trascendió que algunas personas detectaron al niño sudando y llorando al interior del automóvil, la cual tenía todos los cristales arriba.

¿Qué pasó con la mamá que dejó a su hijo en el auto por unos boletos?

La situación fue reportada al coordinador de Seguridad Vial de la Guardia Civil, Luis Roberto Rosiles Soberanis, quien junto con sus elementos se aproximaron al automóvil, lo abrieron y rescataron al menor, quien fue hidratado y alimentado.

Ante la situación, se implementó un operativo para localizar a la madre, quien llegó posteriormente, pero se le llamó la atención, a efecto de que tomara conciencia sobre el peligro de dejar a su hijo solo dentro de un vehículo sin ventilación.

