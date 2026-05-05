Niña pierde la vida tras un balonazo en García, Nuevo León

Una niña de apenas 11 años, murió en García, Nuevo León, luego de recibir un balonazo. La víctima, identificada como Arleth Xitlali, se encontraba jugando afuera de su casa en la colonia Valle del Lincoln cuando recibió el golpe con un balón en la cabeza.

¿Qué pasó con la niña de 11 años en García, Nuevo León?

De acuerdo con el testimonio de sus familiares, la noche previa a su muerte Arleth salió a jugar con otros niños de la cuadra. Todo parecía normal hasta que recibió un balonazo que, según contó a su mamá, le provocó dolor en la nuca.

Tras el golpe, fue llevada a una clínica cercana para revisión. Sin embargo, los médicos descartaron que se tratara de algo grave y la menor regresó a su casa, donde se fue a dormir.

Horas después, ya por la mañana, la situación cambió drásticamente. La niña se desvaneció en el baño, lo que alertó a su familia, que de inmediato intentó trasladarla nuevamente para recibir atención médica.

ACTUALIZACIÓN | 🚨 Autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León investigan la muerte de una menor de 11 años en García, mientras que familiares han compartido su versión sobre lo ocurrido en las horas previas.



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Familia denuncia que no quisieron atender a Arleth en clínica de García

Según el relato de sus familiares, al intentar ingresarla nuevamente a la clínica, el personal no la quiso recibir, pese a que la menor ya se encontraba inconsciente.

Ante la desesperación, decidieron regresarla a su domicilio, donde finalmente confirmaron que la niña ya no contaba con vida.

Este punto ha generado indignación y cuestionamientos, ya que la familia considera que la atención médica pudo haber sido clave en el desenlace.

Fiscalía de Nuevo León investiga el caso de la niña que murió en García

Tras lo ocurrido, elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León acudieron al domicilio, ubicado en la calle San Patricio, en el sector Minas de la colonia Valle del Lincoln, donde realizaron el acordonamiento del área.

Peritos de criminalística iniciaron las investigaciones correspondientes y el cuerpo de la menor fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la autopsia.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la causa oficial de la muerte, por lo que será este estudio el que determine si el golpe tuvo relación directa con el fallecimiento o si existía alguna otra condición.

¿Puede un golpe en la cabeza causar la muerte horas después?

Este caso muestra la importancia de no minimizar golpes en la cabeza, incluso cuando aparentemente no hay señales graves inmediatas. Especialistas señalan que algunos traumatismos pueden presentar síntomas horas después, por lo que es fundamental vigilar signos como dolor intenso, mareo, vómito o pérdida de conciencia.

En este caso, la menor presentó dolor en la nuca antes de dormir y horas más tarde se desvaneció, lo que ahora forma parte de la línea de investigación.

Vecinos de la colonia Valle del Lincoln se mostraron sorprendidos por lo ocurrido. Aseguran que Arleth era una niña alegre, que solía jugar con otros menores de la zona, como cualquier otro día.

Su muerte ha dejado una profunda tristeza en la comunidad y entre sus familiares, quienes aún intentan entender cómo una situación cotidiana terminó en tragedia en cuestión de horas.