Fin del narco en Badiraguato: iniciativa que acribilla la violencia

Cual historia de Lewis Carroll, “fumadísima” como califican muchos su relato de “Alicia en el país de las maravillas”, surge una idea que desafía los límites de la realidad y el raciocinio y no, no preguntamos de cuál fumó José López Elenes, alcalde de Badiraguato, porque la respuesta es sugerente…

Esto debido a su iniciativa sobre construir un museo del narco en Badiraguato, municipio sinaloense, y es que el alcalde asegura que presentando a los jóvenes la problemática social del narco, como joyas arqueológicas, los hará desistir y alejarse de ese mundo. Y obvio, ceeero se confundirá con una apología al delito.

Para su propuesta, el alcalde contempla incluir especialistas, o sea; curadores de museos y críticos de arte, en aras de beneficiar la exhibición cultural para nativos y forasteros.

Pero al alcalde se le olvidan los asesores más importantes: forenses, madres con hijos desaparecidos, familiares de personas asesinadas a manos del crimen organizado, periodistas de la nota roja y ¿por qué no? Autoridades corrompidas por el narco. Y eso, indudablemente sería un performance al nivel del MOMA, tal vez por la banalidad, por el vacío del arte contemporáneo, o el discurso incoherente de alguien que no sabe que no sabe.

Narco museo sin sentido

La “fumada” historia de Lewis Carroll, resulta fantástica cuando en medio de un gato sonriente y conejo preocupado por el tiempo, consigue cuestionar la moralidad humana, confrontar el miedo con la aprobación social, para dejar en claro que los peligros en la vida se libran con imparcialidad y una mente libre de prejuicios.





Un ingenioso juego literario que usa la fantasía para hablar del ser humano.

Loser narco idea

E.T.A Hofman (escritor alemán) decía que “Nada hay más maravilloso y extraordinario que la vida real”, pero al ver propuestas culturales que no contribuyen a una solución, ignoran las vertientes de una problemática e idealizan la violencia narcótica, lo único que puedo pensar es que “el infierno son los otros” como aseguraba Sartre, porque hay que ser muy malo o muy bruto para presentar esa iniciativa cultural.

Ya vivimos al interior de un narco museo

Octubre resultó el mes más violento de lo que va del año, con 4 mil 481 homicidios dolosos , muchos de ellos cometidos por el crimen organizado.

Lastimosamente las muertes del delito seguirán ocurriendo hasta que termine el año y seguramente el próximo, y en una de esas hasta el fin de 2025.

Pero… ¡Hey, las risas no faltaron! y mientras el país desborda sangre, tendremos museo del delito.

Hablemos en serio, la romantización de la narcocultura en México es otro cáncer incrustado en el tejido social que debemos combatir y rechazar porque con su aceptación y normalización sólo promovemos veladamente la prevalencia del crimen organizado en el ADN de nuestro país.