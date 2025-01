¡Con los niños no! La normalidad de la narco pandemia en Sinaloa

En uno de esos momentos de ocio en los que estaba checando Instagram y sus incontables reels, me topé con uno de un niño que preparaba una bolsa de gomitas con chamoy. El amigo que lo grababa le dice “creo que escuché balazos”, luego de

oírse dos detonaciones cerca de ellos, pero el niño de los dulces le calma con un simple “no hay pedo, we, estamos en Sinaloa, es normal”.

Y lamentablemente, es así. Por años, Sinaloa ha sido cuna del enfrentamiento entre narcotraficantes de distintos bandos, y la ciudadanía ha quedado expuesta ante la incompetencia de gobernadores corruptos.

Pero es desde hace cuatro meses que las cosas se han intensificado en Culiacán después de que en julio se detuviera al Mayo Zambada con la colaboración de Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo.

El gobierno, tanto local como nacional, se la pasa diciendo que se encuentra trabajando, que todo marcha bien, y que no creamos todo lo que vemos en los medios e internet. ¿Entonces hacemos caso omiso a los asesinatos, a los asaltos y a los testimonios que los propios sinaloenses cuentan día a día?

Masacre en Culiacán: Indignación y protestas por el asesinato de niños

El pasado 19 de enero, Antonio, Gael y Alexander, padre e hijos respectivamente, perdieron la vida tras ser perseguidos por varios kilómetros y después atacados por un comando mientras viajaban de Culiacán a Imala. La noticia impactó entre la

sociedad sinaloense, pues se trataba de dos menores de edad víctimas de la imparable guerra del crimen organizado.

Cuatro días después, las calles de Culiacán se llenaron de cientos de ciudadanos, encabezados por Rocío, esposa y madre de los implicados, exigiendo justicia y que no se metieran con los niños. La marcha explotó a la llegada al ¿Honorable Ayuntamiento, donde manifestantes hicieron destrozos y exigían la renuncia de Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, hartos de la nueva narco pandemia a la que se les ha sometido sin deberla ni temerla.

Desde Palacio Nacional, se pausó la oda propagandística de cada día para mostrar “solidaridad” hacia las víctimas, después se continuó con la programación habitual. Palabras, puras palabras sin acción. ¿Despidos? ¿Llamadas de atención? Ni

pensarlo.

Más allá de Gael y Alexander: La crisis infantil en Sinaloa

Y es que no solo fueron Gael y Alexander, son miles de niños sinaloenses que no salen a la calle en paz, que no tienen un desarrollo sano, que viven atados al miedo y ansiedad, y emocionalmente han sido marcados por secuestros, asesinatos, balas, narcomantas y muchas más expresiones de violencia.

La crisis de seguridad por la que atraviesa Sinaloa, la incompetencia del gobierno para ponerle fin, y el hartazgo de la sociedad, son solo las razones que nuestros vecinos del norte ven como argumento para iniciar sus tácticas militares y llegar a

nuestro país. ¿Será que solo con tremenda exhibición por fin llegue la paz a México?