¿Nuevo rival para Musk? NASA firma con Rocket Lab para estudiar cambio climático

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, (NASA, por sus siglas en inglés), informó que contrató a Rocket Lab, la principal competencia de SpaceX, del empresario Elon Musk, para el lanzamiento de cohetes que estudiarán el cambio climático.

PREFIRE (energía radiante polar en el experimento infrarrojo lejano), es el nombre de la misión con la que investigadores de la NASA buscarán obtener una imagen más precisa de la energía que ingresa y sale de la Tierra todos los días, esto con el fin de tomar medidas y evitar que avance el cambio climático.

"La misión PREFIRE ayudará a cerrar una brecha en nuestra comprensión de cuánto calor de la Tierra se pierde en el espacio, especialmente desde el Ártico y la Antártida. El análisis de las mediciones de PREFIRE informará los modelos climáticos y de hielo, proporcionando mejores proyecciones de cómo un mundo que se calienta afectará la pérdida de hielo marino, el derretimiento de la capa de hielo y el aumento del nivel del mar", explicó la NASA.

Misión para estudiar el cambio climático durará 10 meses

La NASA agregó que la misión para estudiar el cambio climático con los cohetes de Rocket Lab durará 10 meses y está desarrollada conjuntamente con investigadores de la Universidad de Wisconsin-Madison.

NASA announces launch services for the PREFIRE mission!



The pair of #CubeSats aim to close a big gap in our understanding of how much of Earth’s heat is lost to space from polar regions. @RocketLab will schedule two launches in 2024. 🚀https://t.co/HnZTp0UNZP pic.twitter.com/rOODpu96Iw — NASA's Launch Services Program (@NASA_LSP) August 14, 2023

"El Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en el sur de California administra la misión para la Dirección de Misiones Científicas de la agencia y proporciona los instrumentos. Blue Canyon Technologies está construyendo CubeSats, y la Universidad de Wisconsin-Madison procesará los datos recopilados por los instrumentos", explicó.

Esta misión, según la NASA, también permitirá mejorar los modelos climáticos que darán proyecciones más precisas sobre los impactos de la gravedad y frecuencia de las tormentas, así como la erosión costera y las inundaciones.

Rocket Lab, la competencia de SpaceX

Rocket Lab, competencia directa de SpaceX, empresa del multimillonario Elon Musk, ha colaborado con la NASA durante los últimos años en varios lanzamientos de cohetes. Esto como parte de las misiones especiales que la agencia estadounidense lleva a cabo todo el tiempo.

Los lanzamientos para estudiar el cambio climático serán el séptimo y octavo envío que realiza Rocket Lab para la NASA desde el 2018. En años anteriores, ha mandado con éxito satélites de seguimiento de tormentas, entre otros.