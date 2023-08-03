Pizzas, juguetes y un auto: Los objetos más raros que la humanidad ha enviado al espacio

A lo largo de la historia de los viajes al espacio exterior, los especialistas han logrado enviar toda clase de cosas y hasta seres vivos en órbita, como la perrita Laika que estaba a bordo del Sputnik 2 que despegó el 3 de noviembre de 2023.

Sin embargo, en las profundidades de la galaxia hay peculiares objetos enviados, como un automóvil, figuras de colección y hasta discos de oro con información sobre la raza humana y su hábitat. Aquí una breve lista de las cosas más raras que están en el espacio y una breve descripción de qué se tratan.

Sable de Luke Skywalker

En 2007, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés, lanzó el sable de láser usado por Luke Skywalker en la película “El Retorno del Jedi” de la franquicia Star Wars.

El objeto estaba empacado en hule espuma y estuvo dos semanas en órbita en la misión STS-120. El astronauta Jim Reilly, quien hasta entonces estuvo en tres misiones espaciales y ocho caminatas espaciales, aseguró esta acción combinaba”dos temas sobre el espacio al mismo tiempo”.

El viaje fue realizado por el 30 aniversario de la franquicia creada por el cineasta George Lucas. Después de estar en órbita, lo devolvieron a la productora de las cintas.

El astroanuta Jim Reilly posa con una figura de R2-D2 y un sable de Luke Skywalker de la saga Star Wars.|NASA.

Figuras de Lego

En 2011, la NASA envió figuras de Lego en la misión Juno. La nave partió el 5 de agosto de ese año con tres figuras de plástico: el dios romano Júpiter, Juno, la esposa de Júpiter y Galileo Galilei, el renombrado astrónomo italiano que hizo descubrimientos relevantes sobre dicho planeta.

Dicha nave espacial tenía la misión de investigar el planeta formado de gas. La inclusión de estos juguetes fue pate de un acuerdo de divulgación entre la empresa juguetera y la NASA para aumentar el interés de niños en las ciencias.

La NASA envió figuras de Lego al espacio exterior para fomentar el interés por la ciencia.|NASA.

Astronauta en un auto Tesla

En 2018, la empresa espacial del magnate Elon Musk, SpaceX, envió un automóvil Tesla Roadster al espacio, el cual iba “tripulado”, por un maniquí con un traje espacial. El 6 de febrero, la compañía puso el vehículo en órbita.

Otras características peculiares de este automóvil es que en una pantalla a un costado del volante aparece la frase “Don’t Panic!” (No entre en pánico), en referencia al libro “Guía del Autoestopista Galáctico” de Douglas Adams. Musk aseveró que el sistema de sonido del vehículo reproduciría la canción“Life on Mars?” del músico británico David Bowie.

Cenizas de personas fallecidas

Gene Roddenberry, creador de la serie Star Trek, tuvo una peculiar petición en su testamento, ya que pidió que sus cenizas estuvieran en el espacio. El transbordador Columbia cumplió sus deseos en 1992 al llevar una parte de ellas.

También una parte de las cenizas de Clyde Tombaugh, astrónomo estadounidense que descubrió a Plutón en 1930, fueron lanzadas en la misión New Horizons de la NASA lanzada en julio 2015.

OTD 1992: Some of Gene Roddenberry's ashes were sent into space aboard the space shuttle Columbia. #NASA #StarTrek pic.twitter.com/GRIE26gFMu — TrekMovie.com (@TrekMovie) October 22, 2022

Pizza

Una pizza llegó a la Estación Espacial Internacional en 2001. Sin embargo, no llegó en treinta minutos y mucho menos fue gratis. La empresa Pizza Hut hizo un acuerdo con la agencia espacial rusa Roscosmos y el astronauta ruso Yuri Usachov recibió la comida rápida.

El costo de esta entrega llegó a un millón de dólares de ese entonces. Además, debieron realizar 60 días de pruebas, en las cuales determinaron que debían cambiar el pepperoni por salami, además de agregar sal y especias adicionales, con el fin de que las papilas gustativas los percibieran en la microgravedad.

In 2001, Russian cosmonaut Yuri Usachov received a six-inch Pizza Hut pizza that he wolfed down onboard the ISS,becoming the first astronaut to eat a slice in space. pic.twitter.com/b8dgCNwwaF — ........ (@FaridHa25569097) August 2, 2022

Discos de oro del Voyager

En 1977, las sondas Voyager 1 y 2 fueron enviadas con la misión de tomar imágenes del Sistema Solar. Sin embargo, también les agregaron discos de oro de 30 centímetros de diámetro.

In 1977 NASA sent the "Golden Records" into space with the two Voyager probes, intended to be found by intelligent extraterrestial life.



They contain 115 images of life on earth, along with a variety of sounds and music. Here's what they included... pic.twitter.com/RZBWqhfru0 — The Cultural Tutor (@culturaltutor) September 24, 2022

Estos materiales contienen saludos en 55 idiomas, así como una grabación de 90 minutos de música de todas las eras del planeta.