NASA revela imagen de “galaxia enana” cercana a la Vía Láctea

El Telescopio Espacial James Webb de la NASA, ha captado un cúmulo de formación estelar en pleno apogeo. La NCG 346 se encuentra en la Pequeña Nube de Magallanes (SMC por sus siglas en inglés), una galaxia enana cercana a nuestra Vía Láctea. En la imagen, se puede apreciar que la "SMC" contiene concentraciones más bajas de elementos más pesados que el hidrógeno o el helio, que los astrónomos llaman metales, en comparación con la Vía Láctea.

Dado que los granos de polvo en el espacio están compuestos principalmente de metales, los científicos esperaban que hubiera pequeñas cantidades de polvo y que fuera difícil de detectar, sin embargo conforme a los nuevos datos del telescopio espacial James Webb, revelan lo contrario.

Cabe señalar que los astrónomos exploraron esta región porque las condiciones y la cantidad de metales dentro de la SMC se asemejan a las observadas en galaxias de hace miles de millones de años, durante una era en el universo conocida como "mediodía cósmico", cuando la formación estelar (galaxia enana) se encontraba en su apogeo.

Se estima que entre 2 a 3 mil millones de años después del Big Bang, las galaxias estaban formando estrellas a un ritmo vertiginoso. Los fuegos artificiales de la formación estelar que ocurrieron entonces todavía dan forma a las galaxias que vemos a nuestro alrededor hoy en día.

What was star formation like in the early universe? One way to study conditions in the distant past is to find parallels close by. That's why Webb took a look at star-forming region NGC 346 within our neighboring dwarf galaxy: https://t.co/6HK4jbQiwR #AAS241 pic.twitter.com/XNH3HDCzjC — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) January 11, 2023

Telescoppio Espacial Webb muestra un cúmulo de formación estelar

Margaret Meixner, astrónoma de la Universities Space Research Association e investigadora principal del equipo, señala que "Una galaxia durante el mediodía cósmico no tendría una NGC 346 como la Pequeña Nube de Magallanes; tendría miles" de regiones de formación de estrellas como esta. Pero incluso si NGC 346 es ahora el único cúmulo masivo que forma furiosamente estrellas en su galaxia, nos ofrece una gran oportunidad para investigar las condiciones que existían en el mediodía cósmico".

Los estudios infrarrojos anteriores del "NGC 346" se han centrado en protoestrellas más pesadas que entre 5 y 8 veces la masa de nuestro Sol, y conforme a Olivia Jones del Centro de Tecnología de Astronomía del Reino Unido y coinvestigador del programa: "Con el Webb, podemos investigar protoestrellas de peso más ligero, tan pequeñas como una décima parte de nuestro Sol, para ver si su proceso de formación se ve afectado por el menor contenido de metal".

Conforme se forman las estrellas, acumulan gas y polvo, que pueden parecer cintas en las imágenes captadas por el James Webb de la NASA, de la nube molecular circundante. El material se acumula en un disco de acreción que alimenta a la protoestrella central.

Los astrónomos han detectado gas alrededor de las protoestrellas dentro de "NGC 346", pero las observaciones del infrarrojo cercano del Webb de la NASA marcan la primera vez que también detectan polvo en estos discos. Aun así, "NGC 346" es una de las regiones de formación estelar más dinámicas de las galaxias cercanas y además sigue siendo muy misteriosa.