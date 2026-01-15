¡Ni Gru se atrevió a tanto! NASA planea instalar reactores nucleares en la Luna para 2030

La NASA , en colaboración con el Departamento de Energía (DOE), ha confirmado que pondrá en marcha un sistema de reactores nucleares en la superficie de la Luna para el año 2030.

Bajo la directriz de la política espacial "America First", el gobierno de Estados Unidos busca establecer una infraestructura eléctrica robusta que permita a los astronautas habitar el satélite de forma sostenida.

¿Qué es un reactor nuclear y cómo funciona?

Para entenderlo fácil, imagina que un reactor nuclear es como una "superbatería" que no necesita cargarse con nada externo. En su interior, se rompen átomos de un material llamado uranio (un proceso llamado fisión). Al romperse, esos átomos liberan una cantidad gigantesca de calor. El reactor atrapa ese calor y lo convierte en electricidad.

A diferencia de un motor de gasolina o un panel solar , un reactor nuclear puede producir muchísima energía durante años sin detenerse, ocupando un espacio muy pequeño, lo que lo hace perfecto para lugares donde no hay enchufes ni gasolineras, como la Luna.

Fisión nuclear: El secreto contra la noche eterna

A diferencia de los paneles solares, que quedan inutilizados durante la "noche lunar" —un periodo de casi 15 días terrestres de oscuridad total—, los reactores de fisión nuclear dividen átomos para generar un flujo constante de electricidad. Esta tecnología es vital porque en la Luna las temperaturas caen por debajo de los -170°C.

Con este sistema, la NASA garantiza que sus equipos y astronautas tengan calefacción y energía abundante las 24 horas del día, eliminando el riesgo de quedar congelados en la oscuridad de los cráteres del polo sur.

We have news! We're partnering with @ENERGY to get a lunar nuclear reactor ready by 2030. Continuous, reliable power means we stay, build infrastructure, and push to Mars.



We are following through on the President's directive in the national space policy through American… pic.twitter.com/lSVdZLmVIG — NASA (@NASA) January 13, 2026

Alianza estratégica con la NASA

El acuerdo, firmado por el Secretario de Energía, Chris Wright y el Administrador de la NASA, Jared Isaacman, une el conocimiento de los laboratorios nacionales de energía con la capacidad logística de la agencia espacial. Según el comunicado, se trata de uno de los mayores logros técnicos en la historia de la humanidad, comparado con hitos como las misiones Apolo .

La meta es clara: que Estados Unidos lidere el comercio espacial y la exploración profunda, dejando atrás los límites de las baterías convencionales y los generadores de corto alcance.

Competencia espacial entre EU y China- Rusia

El anuncio llega en un momento de alta competencia geopolítica. Actualmente existe una carrera feroz por el control del polo sur lunar, donde se cree que hay reservas de agua congelada.

Mientras Estados Unidos planea su reactor para 2030, China y Rusia ya han anunciado que pretenden construir su propia central nuclear espacial alrededor de 2035.