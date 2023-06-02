¿Cómo se forman las estrellas? La NASA captó el momento en que nace una estrella en la galaxia espiral 5068

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por su siglas en inglés) compartió nuevas fotos tomadas por el telescopio James Webb sobre la formación de estrellas en la galaxia espiral NGC 5068, la cual se encuentra a unos 20 millones de años luz de la Tierra en la constelación de Virgo.

Estas observaciones son particularmente valiosas para los astrónomos, ya que la formación estelar sustenta muchos campos de la astronomía para impulsar importantes avances científicos con algunos de los primeros datos disponibles de Webb.

El telescopio James Webb recopiló imágenes de 19 galaxias cercanas con formación estelar que los astrónomos pudieron combinar con imágenes del Hubble de cúmulos estelares, mapeo espectroscópico de nebulosas de emisión con formación estelar del Very Large Telescope (VLT) y observaciones de nubes moleculares oscuras y densas.

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Webb logró mirar a través del gas y el polvo que envuelven a las estrellas recién nacidas, lo que resulta importante para explorar los procesos que gobiernan la formación estelar.

¿Cómo se forman las estrellas?

Las estrellas y los sistemas planetarios nacen entre nubes arremolinadas de gas y polvo que se encuentran en el espacio, después de miles de años, el polvo y el gas se juntan y forman una bola que gira, cuando ésta se caliente comienza a brillar Así es como se forman las estrellas.

Sin embargo este proceso en el espacio resulta muy opaco para otros telescopios, por lo que no pueden captar con claridad la formación, pero Webb permitió a los astrónomos ver a través de las gigantescas nubes de polvo en NGC 5068 y capturar los procesos de formación de estrellas.

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Esta imagen de las brillantes regiones centrales de formación estelar de la galaxia es parte de una campaña para crear un tesoro astronómico, un depósito de observaciones de formación estelar en galaxias cercanas.