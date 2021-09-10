El de exploración espacial Perseverance Mars de la NASA, recolecta muestras planetarias previo regreso a Tierra. Recogió con éxito su primer par de muestras de rocas, mientras que científicos ya están obteniendo nuevos conocimientos las mismas.

Vehículo de la NASA obtiene muestras de rocas en Marte

Después de recolectar una primera muestra, llamada "Montdenier" (el 6 de septiembre), el equipo recolectó una segunda, "Montagnac", de la misma roca (el 8 de septiembre).

El análisis de las rocas de las que se tomaron las muestras de Montdenier y Montagnac podría ayudar al equipo científico a reconstruir la línea de tiempo del pasado de un área, que estuvo marcada por la actividad volcánica y períodos de agua persistente.

La misión está dirigida por el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA ubicado en el sur de California.

Ken Farley de Caltech, científico de la misión:

"Parece que nuestras primeras rocas revelan un entorno sostenido potencialmente habitable. Es un gran problema que el agua haya estado allí durante mucho tiempo".

La roca que proporcionó las primeras muestras de la misión es de composición basáltica y puede ser el producto de los flujos de lava. La presencia de minerales cristalinos en rocas volcánicas es especialmente útil en la datación radiométrica. El origen volcánico de la roca podría ayudar a los científicos a fechar con precisión cuándo fue que se formó.

LIVE now 🔴



My team shares the latest from our work #SamplingMars: https://t.co/LsQbLbT97q — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) September 10, 2021

Cada muestra puede servir como parte de un mayor rompecabezas cronológico

En cuento las muestras de la roca sean colocadas en el orden correcto, los científicos podrían tener una línea de tiempo de los eventos más importantes en la historia del cráter. Algunos de esos eventos incluyen la formación del cráter Jezero, la aparición y desaparición del lago Jezero, además de los cambios en el clima del "planeta rojo" en el pasado antiguo.

Te recomendamos:

Austriaco esconde cadáver de su madre para cobrar su pensión

De hecho se han detectado sales dentro de estas rocas. Esas sales pueden haberse formado cuando el agua subterránea fluyó y alteró los minerales originales en la roca, o probablemente cuando el agua líquida se evaporó, dejando solamente las sales. Los minerales de sal en estos dos primeros núcleos de roca también pueden haber atrapado pequeñas burbujas de agua antigua marciana. Si están presentes, podrían servir como cápsulas microscópicas del tiempo, por lo que ofrecerían pistas sobre el clima antiguo y la habitabilidad de Marte. Los minerales de sal también son bien conocidos en la Tierra por su capacidad para preservar signos de vida antigua.