Una presunta y nueva escandalosa modalidad de fraude con autos usados ha puesto en alerta a Naucalpan en el Estado de México. Decenas de víctimas quedaron sin dinero ni vehículo, pero lo más grave ocurrió al confrontar a los presuntos estafadores: mientras intentaban escapar por el techo, la Policía Municipal argumentó que “no podía detenerlos” por falta de una orden judicial.

¿Qué se sabe de este nuevo presunto fraude en Naucalpan?

Todo comenzó en portales de venta en línea, donde presuntos estafadores rastreaban anuncios de particulares y les pedían llevar sus autos con documentos para concretar la operación. Una vez ahí, firmaban contratos que parecían legítimos, pero al poco tiempo los papeles eran modificados con cláusulas ventajosas.

“Te dan un contrato, que tiene ciertas cláusulas razonables y después se equivocan por el nombre o cualquier detalle, y te lo cambian por un contrato que ya tiene el que ya tiene otras cláusulas”, detalló Octavio Rocha, una de las personas afectadas.

“Ya que pasaron cinco días, yo les dije ‘Oigan mi transferencia’. Me dijeron: ‘No, lee tu contrato. Son 30 días’, pasaron 30 días y no me pagaron”, explicó Jacqueline Vargas, otra defraudada.

Cuando los afectados encararon a los encargados de la agencia, estos se encerraron en el inmueble y, al sentirse acorralados, intentaron escapar por la parte trasera del edificio.

La policía municipal y estatal acudió, pero los uniformados señalaron que no podían ingresar sin una orden de un juez. Esto generó aún más molestia entre los denunciantes, quienes aseguran que al menos 50 personas en diferentes estados, incluida la Ciudad de México, han sido víctimas de este esquema.

Muchos ya han presentado denuncias penales y mercantiles, al considerar que se trata de un fraude bien planeado que aprovecha la necesidad de vender vehículos rápidamente.

Los afectados piden que las autoridades actúen con rapidez, ya que el caso refleja un patrón de fraude que podría seguir afectando a más personas si no se frena a tiempo. Mientras tanto, la recomendación es extremar precauciones al vender autos en línea y verificar a fondo a cualquier intermediario.