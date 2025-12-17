Desesperación en el campo: agricultores de Chihuahua venden en la frontera para no perder sus cosechas

En Chihuahua, la crisis que enfrenta el campo ha llevado a decenas de agricultores a tomar una decisión extrema: trasladar sus productos hasta la frontera y venderlos directamente en calles, escuelas y edificios públicos, ante la falta de apoyos gubernamentales, la escasez de compradores y la reciente aprobación de la Ley de Aguas.

Frijol, chile, cacahuate, tomate y manzana son algunos de los productos que los agricultores ofrecen sin intermediarios, todo con el objetivo de no perder toda su cosecha y sobre todo de recuperar al menos parte de su inversión.

¿Por qué los agricultores de Chihuahua llegan hasta la frontera?

Productores de distintos municipios del estado aseguran que no existen precios de garantía ni canales de comercialización locales, lo que los obliga a buscar alternativas.

Un agricultor, entrevistado por Fuerza Informativa Azteca, explicó que actualmente no tienen compradores en sus comunidades, por lo que decidieron surtir directamente a la ciudad fronteriza: “No tenemos apoyo en cuanto a precios… no tenemos ni compradores ahorita y tenemos que buscarle acá”, reveló

Agricultores de Chihuahua: venta directa afuera de escuelas y edificios públicos

Las camionetas de trabajo, cargadas con productos del campo, se estacionaron en las inmediaciones de escuelas y oficinas de gobierno. Lejos de realizar trámites, las largas filas son de los ciudadanos que acudieron a apoyar a los agricultores locales comprándoles directamente sus alimentos.

Gilberto Perea, productor, detalló que llegaron de diferentes regiones del estado, llevando una amplia variedad de cosechas: “Venimos de distintos municipios… trajimos cacahuate, manzana, tomate y frijol”.

Ciudadanos respaldan al campo chihuahuense ¿y el Gobierno?

Compradores señalaron que, además de apoyar a los productores, pudieron adquirir alimentos a precios accesibles y de buena calidad.

Ricardo Pérez, uno de los compradores, lamentó la situación: “Es una lástima que no tengan apoyo gubernamental… es un trabajo muy pesado y es lo que nos alimenta a todos”. Otros ciudadanos coincidieron en que apoyar al campo mexicano es fundamental, especialmente ante la crisis hídrica.

“Sin agua no hay cosecha”: agricultores de Chihuahua

Los productores esperan que estas ventas alivien temporalmente la falta de apoyo institucional, mientras hacen un llamado a las autoridades para atender la problemática del campo.

“Que estén conscientes de que debemos apoyar al campesino… sin agua no hay cosecha”, advirtió Gilberto Perea. La pregunta queda en el aire: ¿hasta cuándo los agricultores tendrán que recurrir a la venta directa para sobrevivir, y qué acciones urgentes se necesitan para rescatar al campo mexicano?