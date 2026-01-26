Pagó 60 mil pesos para matar a su pareja: Cae sujeto por feminicidio de María Elena en Nayarit

El pasado miércoles 21 de enero, una mujer de aproximadamente 50 años fue encontrada sin vida en un panteón del municipio de Tepic, Nayarit. A cinco días del feminicidio , la Fiscalía General del Estado confirmó la detención de dos personas, entre ellas su pareja sentimental.

El hombre, identificado como Raúl “N”, habría mandado a cometer el crimen con el objetivo de quedarse con la casa que ambos compartían, ya que las escrituras estaban a nombre de la víctima, María Elena.

Investigan feminicidio en Tepic, Nayarit

Tras ser abordada por medios de comunicación, la fiscal general del estado, Ludmila Heredia, informó que uno de los detenidos es Ignacio “N”, de profesión bolero, quien presuntamente recibió un pago de 60 mil pesos para cometer el asesinato .

En tanto, Raúl “N” es señalado como el autor intelectual del feminicidio. Además, se reveló que tras dar aviso a las autoridades del crimen, habría intentado culpar a su yerno, quien fue detenido en diciembre por abandono de familiares.

Así planeó el feminicidio de su pareja

De acuerdo con las investigaciones, el día de los hechos María Elena y Raúl “N” acudieron juntos al panteón para visitar a un familiar. En un momento, el hombre dijo que iba a buscar agua, dejando sola a la víctima. Fue entonces cuando se ejecutó el plan y ocurrió el asesinato.

Las autoridades detallaron que en diciembre la pareja había comprado una casa, pero no tenían hijos en común. Raúl “N” quería quedarse con la propiedad para sus hijos, sin embargo, María Elena conservaba las escrituras, por lo que decidió pagar para que la mataran.

Inicialmente, el agresor habría intentado exigir 100 mil pesos, pero finalmente se acordó el pago de 60 mil pesos, monto por el cual se cometió el crimen.

Debido a que Raúl "N" terminó confesando, será este lunes cuando se les formule imputación y se solicite la vinculación a proceso por el delito de feminicidio.