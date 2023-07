Qué pasó con Nayeli Cinco Martínez, la cantante que ya fue liberada tras su secuestro en Chiapas

Nayeli Cinco Martínez, cantante chiapaneca, fue secuestrada el pasado 22 de junio de 2023 en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas. Hoy lunes siete de julio de 2023, se confirmó que Nayeli Cinco Martínez fue liberada, la mujer de 30 años de edad había sido privada de su libertad por un grupo armado en la capital chiapaneca.

¿Quién es y qué pasó con Nayeli Cinco Martínez?

Nayeli Cinco Martínez es una mujer de 30 años de edad, madre de dos niñas, una de diez y otra de cinco años. Esta mujer se dedica a hacer presentaciones musicales en eventos sociales, bares y discotecas de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas.

Conforme a ficha de Protocolo Alba, herramienta de búsqueda de mujeres y niñas, Nayeli Cinco Martínez, es una mujer de 1.60 metros de altura y tiene un peso aproximado de 56 kilogramos, como señas particulares tiene tatuajes en diversas partes de su cuerpo.

El secuestro de Nayeli Cinco

Nayeli Cinco Martínez fue secuestrada durante la noche del 22 de junio de 2023, presuntamente por integrantes de un grupo de hombres armados que irrumpieron en su casa que se encuentra en Tuxtla Gutiérrez. Cinco Martínez se encontraba al interior de su casa cuando un par de camionetas llegaron hasta su domicilio en Santa Clara. La mujer de 30 años intentó huir junto con sus dos hijas pero no pudo lograrlo.

Cámaras de vigilancia del fraccionamiento captaron los momentos en que Nayeli sube al techo de su casa y corre por varias de las azoteas, en un intento por ponerse a salvo junto con sus hijas. De hecho, a la llegada de la policía, las dos niñas menores de diez y cinco años de edad, fueron localizadas en el techo de una de las casas.

Cabe señalar que la privación de la libertad de Nayeli Cinco Martínez habría estado conectada con el secuestro de 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana (SSPC) del estado de Chiapas. Supuestamente, estos trabajadores fueron secuestrados como una forma de presión para que el grupo que tenía secuestrada a la cantante chiapaneca, la liberara sana y salva lo más pronto posible.

En la mañanera el presidente @lopezobrador_ confirmó la liberación de #NayeliCinco, secuestrada por un grupo armado en #Tuxtlaguterrez #Chiapas; la libertad de la cantante era una de las exigencias del grupo armado que secuestro a 16 trabajadores de la @ssypcchiapas. pic.twitter.com/zNKrMoAnO3 — Pedro Gerardo López (@pedrogerardo26) July 10, 2023

Presidente AMLO se pronuncia sobre liberación de Nayeli Cinco Martínez

Durante su conferencia de prensa matutina de este lunes diez de julio de 2023 en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció acerca de la liberación de Cinco Martínez: “Ya afortunadamente está la señora de regreso, me dijeron ahora que fui a Chiapas nada más que no quieren opinar, no quieren saber nada y se le debe de respetar”.

El Presidente AMLO detalló que fue informado sobre esta liberación durante el pasado fin de semana en su viaje a Chiapas para supervisar los avances del polémico Tren Maya.