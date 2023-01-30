¿Quieres abrir un negocio en CDMX? Checa la nueva ley de establecimientos

De acuerd con el del Insituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI), la Ciudad de México (CDMX) es la segunda entidad que encabeza la distribución de negocios, debido a la pandemia muchos cerraron por lo que el congreso local busca la reactivación económica al agilizar la apertura de establecimientos. ¿Qué cambios habrá con la Ley de Establecimientos Mercantiles?

Las reformas a la ley que regula los negocios provino de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien busca reducir 50% de los trámites para abrir un negocio en la CDMX, además de reducir los requisitos y digitalizar todos los procesos.

Qué cambios habrá para la apertura de negocios

*Simplificación de trámites

Los legisladores locales avalaron la simplificación administrativa entre los que destacan:

El tipo de avisos que un particular puede tramitar en el sistema; la factibilidad de que un establecimiento de impacto vecinal pueda funcionar, con un simple aviso, siempre que se cumpla con los requisitos normativos.

*Digitalización de trámites para abrir negocios

Uno de ellos es que se busca modernizar el sistema electrónico para la apertura de negocios sin acudir a las ventanillas de la dependencia.

*Tiempo de respuesta de trámites

Diputados locales indicaron que los cambios a la Ley de Establecimientos Mercantiles establece que a las alcaldías corresponderá otorgar o negar, a través de un sistema, los permisos a los que hace referencia dicha ley, en un plazo no mayor a cinco días hábiles.

🏛️👨🏽‍💼#TuCongresoCDMX modificó la Ley de Establecimientos Mercantiles para agilizar la apertura de negocios 👩🏽‍💻📲 en la CDMX. 🪪🧾📥



Conoce en que consisten las reformas aprobadas 👇🏽 pic.twitter.com/iPMYRd8v8V — Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) January 28, 2023

*Certeza jurídica

Al agilizar y digitalizar los trámites para la apertura habrá certeza jurídica y se cerrarán los espacios de corrupción.

En caso de que un establecimiento de impacto vecinal y zona dé información falsa, se puede sancionar al titular.

*Dinamismo económico

Estos cambios a la Ley de Establecimientos Mercantiles buscan que se reactive la economía, afectada por la pandemia.

De acuerdo con los cambios a la norma, será la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) la encargada de integrar los expedientes de los negocios en la capital.

Según el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) Interactivo correspondiente a mayo de 2022 indica que en el país hay 5 millones 528 mil 698 negocios, entre los que predominan los que realizan actividades de comercio y servicios.