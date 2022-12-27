Nevada en China deja impresionantes paisajes en el río Songhuajiang

En China la ola de frío y nevada cubrió de escarcha la orilla del río Songhuajiang, presentando una vista impresionante del paisaje invernal.

El bosque y arbustos a lo largo del río Songhuajiang se cubrieron de blanco debido a la nevada que cayó en China, dejando impresionantes paisajes aunque el río no se encuentra completamente congelado, pero la temperatura del agua es muy fría.

La nevada en China llegó hasta la ciudad Hulun Buir de la región autónoma de Mongolia Interior, cubriendo de blanco gran parte de la urbe.

China inicia el festival nacional de deportes de invierno

Con la llegada del invierno y las nevadas en China, también llegó el festival nacional de deportes de invierno.

La ceremonia de lanzamiento del evento se llevó a cabo hace unos días en Harbin, la capital de Heilongjiang, que es la provincia más septentrional con largos inviernos y abundante nieve.

Los fanáticos del deporte de Beijing, Shanghai, Chongqing, Tianjin, Hebei, Jilin, Liaoning y Xinjiang también se unieron al evento.

La temporada de hielo y nevada durará hasta abril del próximo año. Están programadas cerca de mil 500 actividades de hielo y nieve, que se espera atraigan a 150 millones de participantes.

"Esto es realmente interesante. Siento bastante calor después de andar en esta bicicleta. No hace nada de frío ", dijo Shi Weijia, residente de Harbin.

Los deportes de invierno también son populares en algunas ciudades del sur de China. En las provincias de Sichuan y Hubei, se han construido estaciones de esquí integrales para dar la bienvenida a los residentes locales, proporcionando un país de las maravillas no solo para los atletas profesionales, sino también para los aficionados y los niños.

Iniciada en 2014 por la Dirección General de Deportes, la Temporada Pública Nacional de Hielo y Nieve tiene como objetivo impulsar la participación ciudadana en los deportes de invierno.

China ha logrado el objetivo de involucrar a 300 millones de personas en actividades de hielo y nieve al albergar los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022.