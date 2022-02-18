VIDEO: Nevadas provocan choque de 100 autos en Illinois

La policía estatal de Illinois, Chicago, Estados Unidos, registró el pasado jueves un choque en el que estuvieron involucrados al menos 100 autos, entre particulares y de carga. El accidente se derivo por las fuertes nevadas que cayeron en la ciudad.

Un hombre involucrado en el choque masivo de Illinois documentó las consecuencias del accidente, al compartir un video en el que se pueden ver camiones en una zanja, vehículos destrozados y carga derramada esparcida por todo el camino.

El hombre identificado en redes sociales como como David Troesser, informó que conducía en la carretera interestatal 39, en medio de una nevada, cuando su camión se salió de la carretera detrás de varios semirremolques.

Una ambulancia llegó al lugar en 10 minutos para atender a las heridos, del choque que ivolucró a 100 autos pero por fortuna no se registraron víctimas mortales ni lesionados de gravedad, de acuerdo con el informe de la policía de Illinois.

Las autoridades cerraron la carretera al tráfico en dirección sur, la escena del choque abarcó varios kilómetros.

Illinois activa plan de emergencia por choques a causa de nevadas

Ante el aumento de choques debido a la nevada que se re registra en Illinois, Chicago, la policía estatal activó un plan de emergencia, donde alertó que solo responderá a choques significativos y a automovilistas varados, ello ante el aumento de llamadas de emergencia.

Las autoridades informaron que los autos que queden atascados en zanjas o en arcenes no serán remolcados hasta que las condiciones climatológicas mejoren, sin embargo, las personas que queden varadas en medio de una nevada seguirán siendo trasladadas a lugares seguros.

En cuanto a choques con daños menores a la propiedad, las autoridades responderán en una fecha posterior, cuando las llamadas de emergencia se reduzcan.

Por lo que las autoridades de Illinois recomendaron a la población no conducir en carreteras cuando haya nevadas, a menos que sea “absolutamente necesario”.

