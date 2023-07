Intentan llevarse a niña en calles de Ecatepec, Edomex

Las imágenes se compartieron en redes sociales, es el momento en el que una mujer camina junto a un grupo de niñas por calles de la Colonia México Independiente en el municipio de Ecatepec en el Estado de México. Caminaba junto a tres menores que llevan sus mochilas y ropa de escuela. En el video aparece un sujeto que trata de jalar a una de las niñas, la mujer no lo permite y lo enfrenta.

“Veníamos caminando de regreso de la escuela y en eso el tipo se me acerca y primero me pide el celular, yo ya iba a sacar el celular al momento que se ve que llevaba otro pantalón es para darle el teléfono, después en eso me dice púes si no a tu hija, bueno, son mis sobrinas, me dice a tu hija y en eso yo lo que hago pues me la toca y yo la jalo hacia atrás y la verdad yo le empecé a gritar de groserías a gritar porque pues si me daba miedo que se llevara a mi sobrina,” expresó para las cámaras de Fuerza Informativa Azteca, la mujer que sale en el video, por seguridad no quiso dar su nombre ni mostrar su rostro.

Segundos después el sujeto huye, la mujer y las tres estudiantes buscaron apoyo.

“Ya que se va el tipo ya regreso con mis sobrinas y me voy corriendo lo que es a la tienda para refugiarme ahí porque a la que jalo estaba temblando, no podía hablar, este, llegamos a casa y se suben con su abuela y la abraza y empieza a chillar la niña y que no quería ir a la escuela, que ya no quería salir, no quería comer, se me puso mal la niña,” continuó su relato la tía de la menor que intentaron secuestrar.

A decir de los vecinos estos hechos delictivos son frecuentes en esta colonia en el municipio de Ecatepec.

“Yo vivo aquí y enfrente de mi casa han robado incluso a mi primo, a mi sobrina aquí en la esquina y varios robos ha habido aquí en esta colonia,” dijo Rodolfo Hernández, habitante de la Colonia México.

Romina Torres, habitante de la Colonia México declaró: “nosotras solas pues no podemos porque casi por lo regular asaltan a mujeres.”

Los vecinos pidieron mayor seguridad por parte de la policía, aseguran, son muy pocas las patrullas que transitan por estas calles, de la Colonia México en el municipio de Ecatepec en el Estado de México.