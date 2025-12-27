Pitbull ataca a bebé en las calles de Nueva York; más de 4 personas logran que el perro suelte al pequeño

Un bebé, de aproximadamente 2 años de edad, resultó herido luego de que un perro de raza pitbull lo atacara en plena vía pública de Nueva York . Según los primeros reportes, el animal se lanzó contra el menor y lo mordió en una pierna.

Perro muerde a bebé en Nueva York

La escena provocó momentos de pánico entre los testigos. En el video se observa como la madre del pequeño lo está abrazando y pidiendo ayuda, mientras varias personas intentan separar al perro de la pierna del bebé.

Entre cuatro a cinco personas, lo sometieron y lo pateaban para que soltara al niño, con esfuerzo, lograron contener al perro y separarlo del menor, lo que permitió detener el ataque y poner al pequeño a salvo.

#Terrible ‼️ Menor es herido tras ser atacado por un pitbull en calles de #NuevaYork#pitbull pic.twitter.com/zMpBSUk1FH — Cursor Informativo (@cursorinformat1) December 25, 2025

Tras el incidente, el bebé fue trasladado a un hospital cercano, donde recibió atención médica por las heridas que presentó. Hasta ahora no se ha dado a conocer de manera oficial la gravedad de su estado; sin embargo, se confirmó que fue atendido de forma oportuna por el personal de salud.

Muere bebé de seis meses tras ataque de perros en Matamoros, Tamaulipas

El pasado 4 de septiembre, una tragedia estremeció a la colonia Vista del Sol, en Matamoros, Tamaulipas, donde una bebé de apenas seis meses de nacida perdió la vida tras el ataque presuntamente de dos perros que habitaban en el mismo domicilio.

De acuerdo con los reportes, la pequeña de seis meses de edad fue trasladada de emergencia a un hospital tras el ataque de los dos perros dentro de su casa, sin embargo, ya no presentaba signos vitales.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas inició las indagatorias, mientras que personal de la unidad de rescate animal aseguró a los dos perros involucrados para realizarles pruebas de rabia, de acuerdo con medios locales, en el lugar se encontraban otros dos menores con mordeduras.