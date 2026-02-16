¡Medalla al mérito! Niña exploradora vende 75 mil cajas de galletas en Estados Unidos

Una niña exploradora en Estados Unidos tuvo una misión típica: vender cajas de galletas, pero tuvo tanto éxito que superó todas las expectativas: logró vender más de 75 mil cajas de estos postres a sus seis años de edad.

Aunque su estrategia de venta fue de puerta en puerta, también logró comerciar sus galletas en los 50 estados de la Unión Americana. ¿Cómo lo logró?

Superando el rechazo: el camino de Pim hacia las niñas exploradoras

Se trata de Pim Neill, originaria de Pittsburgh, Pennsilvania, quien quería unirse a las niñas exploradoras desde los 3 años de edad, aseguró su padre, Luke Anorak-Neill.

Cuando fue al jardín de niños, sus padres comenzaron a investigar cómo es que su hija podría incorporarse a la tropa más cercana de niñas exploradoras, pero no contaban con un pequeño obstáculo.

La líder de un grupo rechazó a la pequeña Pim debido a sus discapacidades, mientras que otro equipo no la aceptó debido a que era muy joven y, supuestamente, le “dejan todo el trabajo a las niñas más grandes”, aseguró su padre. Posteriormente, encontraron una tropa nueva con sólo niñas pequeñas en el área de Pittsburgh.

El increíble récord de Pim Neill: 75 mil cajas de galletas vendidas

Desde inicios de enero comenzaron a vender galletas y en tres días vendieron 819 cajas de galletas. Si lograban vender cierto límite, se ganarían un viaje a las cataratas del Niágara. Un destino simbólico, ya que es uno de los primeros lugares que visitaron cuando se conocieron.

Los padres de la pequeña comenzaron a realizar videos en redes sociales para aumentar las ventas. Además, agregaban un enlace para comprar galletas en línea. Cada exploradora tenía un enlace único para poder recibir sus órdenes y que fueran contabilizadas.

¿Cuál es la nueva meta de ventas de Pim Neill para 2026?

“Hola. Me llamo Pim. ¿Quieres comprar algunas galletas de niñas exploradoras?”, mencionaba la menor en cada uno de los videos compartidos en plataformas como TikTok.

Tras una semana de publicar videos en redes sociales, superaron las 5 mil cajas vendidas, lo cual se sumó a 10 mil y 20 mil cajas, hasta superar las 75 mil.

Mina Beach, integrante de las Niñas Exploradoras del Oeste de Pensilvania, aseguró que esta es una forma de llevar a las pequeñas scouts a una nueva etapa en el uso de la tecnología. Pim ahora se puso la meta de vender más de 100 mil cajas de galletas.

