Niño de 12 años se dispara mientras jugaba con un arma dentro de su casa en Morelos

Un descuido terminó en tragedia familiar. Un niño de 12 años se dispara accidentalmente mientras manipulaba un arma de fuego dentro de su casa, en el fraccionamiento Los Almendros, en el municipio de Ayala, Morelos.

De acuerdo con la Policía estatal, el Ministerio Público adscrito al Hospital de Jonacatepec reportó el ingreso del menor con una lesión provocada por proyectil de arma de fuego en una de sus piernas.

¿Qué pasó en Los Almendros?

Según la versión de los padres, el niño estaba manipulando una pistola dentro del domicilio cuando el arma se accionó accidentalmente. El disparo impactó directamente en su pierna, lo que generó momentos de pánico entre los familiares, quienes lo trasladaron de inmediato para recibir atención médica.

Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre el estado de salud del menor, pero se confirmó que fue atendido en el hospital y que el caso ya quedó en manos de las autoridades ministeriales. El fraccionamiento Los Almendros, donde ocurrió el incidente, se ubica en una zona habitacional del municipio de Ayala.

Fiscalía investiga de dónde salió el arma con la que se disparó un niño en Morelos

La Fiscalía General del Estado de Morelos abrió una carpeta de investigación para esclarecer cómo ocurrió el accidente y, sobre todo, determinar la procedencia del arma de fuego.

Uno de los puntos clave será establecer si el arma estaba registrada, quién era su propietario y bajo qué condiciones se encontraba dentro del domicilio. También se revisará si hubo alguna omisión o negligencia por parte de los adultos responsables.

El caso vuelve a poner sobre la mesa el riesgo que implica tener armas en casa sin las medidas de seguridad adecuadas, especialmente cuando hay menores de edad.

Autoridades reiteraron el llamado a resguardar correctamente cualquier arma de fuego, mantenerla fuera del alcance de niños y adolescentes y cumplir con las disposiciones legales correspondientes.

Mientras tanto, la investigación sigue en curso para deslindar responsabilidades en este hecho que pudo haber tenido consecuencias aún más graves.