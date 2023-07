VIDEO “Necesito amigos de verdad”: Niño que sufre bullying en EU busca amistades puerta a puerta

Un niño en Estados Unidos (EU) generó empatía en redes sociales debido a que acudió a la casa de un vecino a buscar amigos, debido a que sus anteriores compañeros le hacían sufrir bullying o acoso escolar.

Shayden Walker tiene 12 años y vive en la comunidad de Amarillo, en Texas. Vestido con una playera que luce la imagen de la película “Tiburón” de Steven Spielberg, visitó a uno de sus vecinos llamado Brennan Ray, quien tiene un video portero para preguntar si ahí vivía un niño de su edad.

Media hora antes de hacer su pregunta, el pequeño quedó captado por la cámara y es posible ver cómo poco antes de llegar a la puerta, retrocede. Poco después toma el valor suficiente para acercarse de nuevo a la casa.

“Hola. Solo quería saber si conocer a algún niño de unos 11 o 12 años, porque necesito amigos de verdad”, menciona el pequeño Shayden.

Shayden Walker admite que sufría bullying

El vecino afirma que en la casa que está a un costado, le dice que hay un par de menores con las características que busca, pero el pequeño dice que ellos “ya no son mis amigos porque me hacen bullying (acoso escolar)”.

Brennan Ray replica que en su casa sólo hay un niño de dos años, a lo cual Shayden responde que le “encantan los bebés”, ya que su hermana de dos años “era adorable. Realmente disfruté pasar tiempo con ella”.

Ante las miles de vistas al video publicado en TikTok, el vecino realizó una colecta de fondos para ayudar al menor de edad, la cual alcanzó la cifra de 40 mil dólares. Una parte la donará a la caridad y el resto lo usará para comprar útiles escolares.

Krishna Patterson, madre de Shayden, aseguró que su hijo tiene síndrome del espectro autista, así como trastorno de déficit de atención. Resaltó que después de volverse viral, ahora el menor muestra más confianza en sí mismo.

“Mi vida antes era que los niños me manipulaban y me decían que serían mis amigos, pero cuando ellos me pedían que hiciera algo horrible, no sentía que realmente fueran mis amigos”, declaró el menor en entrevista con el canal KFDA, afiliado a la cadena CNN.

La madre del pequeño espera que después de que otras personas vean la historia de su hijo, cambien la perspectiva sobre el acoso escolar.

“¿Te gustaría que alguien estuviera para molestarte, ¿cómo te haría sentir eso?”, cuestionó Shayden Walker.