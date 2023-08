Niños desaparecidos en Chiapas: Hay más de 300 denuncias en seis meses

De acuerdo con la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescentes en Chiapas, de enero a junio de este año se denunciaron 309 casos de adolescentes y niños desaparecidos; un promedio de 51 casos por mes, y sus madres y familias los buscan.

Mientras que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, contabiliza 445 de la población en general; de las cuales 203 son menores de 18 años.

Tal es el caso de Obdulia González Sánchez, quien busca a su hija desde el 7 de agosto; se llama Dulce Viridiana, que apenas había cumplido 18 y que sufre de una discapacidad intelectual.

“Empieza ella con su crisis, yo trato de tranquilizar... Salió corriendo, una vecina me fue a ayudar, le hablé y ella llegó rápido, pero ya no la encontramos, nada más corrió dos cuadras, que pudo ser dos cuadras, dio la vuelta y ya no la vimos...”

Marcha junto a otras madres, hermanas, familiaresy amigos de otros desaparecidos en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, exigen medidas que aceleren las búsquedas de decenas de menores.

O el caso de Teresa Chandomi Toledo, quien también busca a su hijo:

"Él estaba afuera de un billar en Jiquipilas, de ahí llegaron, llegaron unos armados en una camioneta blanca y de ahí lo levantaron en Jiquipilas”, recuerda.

¿Por que hay muchos niños desaparecidos en Chiapas?

Otra madre buscadora de la fundación Carla Velazco recuerda su propia situación:

“En el momento de que mi hija sale se va a trabajar, porque era un trabajo que tenía ya no regresa yo nunca me imaginé que ya no regresar mi hija que era el último día que abrazaba, besaba a mi hija nunca me pasó por la cabeza”, recordó la mamá.

La desigualdad, la marginación, la pobreza, la violencia, los factores por los cuales los niños, las niñas y los adolescentes desaparecen en Chiapas, son raptados, reclutados por la delincuencia común y organizada aquí en el sureste del país.

Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y San Cristóbal de las Casas concentran 4 de cada 10 desapariciones, este último municipio considerado el corazón de los altos, rodeado por montañas y cientos de comunidades en pobreza y pobreza extrema, aquí es en donde existe el mayor riesgo.

Jennifer Haza Gutiérrez, directora de la ONG Melel Xojobal explica a Fuerza Informativa Aztecaque “desde una perspectiva de género cuales son los impactos referenciados en hombres y mujeres y lo mismo con desaparición no, el grupo de mayor vulnerabilidad de desaparición en el estado son mujeres adolescentes entre 15 y 17 años”.

Pero, aunque la realidad sea dura, escalofriante y los números en una escalada brutal, las muertas en vida como se dicen llamar las madres aún conservan esperanza... Hasta encontrarlos…