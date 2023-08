Herida Abierta: María Herrera busca a 4 de sus 8 hijos, su calvario empezó hace 15 años

Herida Abierta:María Herrera Magdaleno es una madre buscadora desde hace 15 años, cuando primero se llevaron a sus dos hijos Raúl y Jesús Salvador Trujillo Herrera, quienes salieron a trabajar en agosto de 2008 al estado de Guerrero: en septiembre de 2010, dos años después, Gustavo y Luis Armando desaparecieron en Veracruz, aun se desconoce su paradero.

La madre de estos cuatro jóvenes es originaria de Pajacuarán, Michoacán tuvo 8 hijos: María, Rafael, Juan Carlos, Miguel Ángel, Gustavo, Jesús Salvador, Luis Armando y Raúl y cuatro desaparecieron.

Su familia se ha dedicado a la búsqueda de estos cuatro esposos, padres, hermanos hijos y en su andar, al acompañamiento de otras familias de personas que también han desaparecido en otros lugares del país.

A pesar de que dice no ser ingenua sobre el posible destino de sus cuatro hijos, mantiene la fe en volverlos a ver y suplica que le digan donde están:

“Yo no quiero que mis niños, mis nietos en un futuro sigan buscando a sus padres, a mi que me digan en qué lugar están, dónde los dejaron y sería de la única forma en que quizás yo pudiera también perdonarles”, exclama la mujer mientras se limpia las lágrimas del rostro.

Sus llanto no simplifica el dolor que vive desde hace 15 años al perder a 4 de sus 8 hijos.

Raúl y Jesús Salvador, desaparecieron al salir a trabajar de Pajacuarán, Michoacán rumbo a Guerrero el 28 de agosto de 2008 y no borra de la memoria la última vez que los vio.

“Raúl acababa de llegar de Estados Unidos a raíz de la muerte de mi madre... Él pensaba regresarse yo le dije hijo para qué te vas... yo lo obligué, si no por lo menos a él lo hubiera rescatado”, indicó la madre desconsolada.

“Del otro también fue una sonrisa al despedirse, me dijo que me encargaba a su familia, algo que no hacía... él se llevó en su mente que su esposa estaba embarazada” y sí, aquel malestar que le compartió su esposa antes de partir nació con ojitos, nariz y boca, fue una niña que tampoco ha conocido a su padre.

Dos años después, Gustavo y Luis Armando también salieron a trabajar, ahora rumbo a Veracruz, pero tampoco volvieron.

“De los otros dos, ellos me decían que querían salir a trabajar, yo me negaba... yo no me esperaba que fuera ese el último día que los iba a ver… Aun recuerdo su sonrisa, aún recuerdo sus palabras... De Luis pues… para mi, mi hijo después de la desaparición de sus hermanos buscaba la forma de darme un acompañamiento especial…", recuerda María Herrera.

Hoy se cumplen 15 años de la desaparición de dos de sus hijos

Doña Mary, como también es conocida, asegura que pasó cuando sus hijos desaparecieron: “Cuando sufro esta gran tragedia sentí que mi hogar se desmoronó y perdóneme porque no puedo hablar de mis hijos, no puede venir su imagen a mi mente y me da por llorar, este día fue para mi como una tromba que me sacudió de pies a cabeza...”

Acompañada de otras madres y con picos, palas y varillas busca entre la tierra a sus tesoros, pero ha tenido resultados, ha recorrido el país, ha tocado puertas, se ha organizado en colectivo junto con sus otros hijos, para organizar brigadas de búsqueda en fosas clandestinas.

Hoy, María Herrera es parte de la red de enlaces nacionales integrada por casi 200 colectivos de búsqueda en todo el país y con todo lo que implica el ser un parteaguas en la conformación de esta agrupación de buscadores expresa que aun tiene energía y amor que dar no sólo a sus hijos.

“Basta de tanto daño que nos han causado, ya no sé si a estos delincuentes tenerles miedo o tenerles compasión porque sé y siempre lo he dicho que yo quisiera darles un poquito de todo el amor que a mis hijos les sobró".

Cuántos desaparecidos hay en Michoacán

Según la Comisión Nacional de Búsqueda, en Michoacán hay más de 9 mil personas desaparecidas, la mayoría son hombres y entre los municipios con más desapariciones están Morelia, Uruapan, Zamora, Coeneo y Lázaro Cárdenas.

FIA

¿Qué documentos se necesitan para reportar a un desaparecido en México?

El procedimiento para reportar a una persona desaparecida en México es gratuito y ningún servidor público puede condicionarlo a cambio de dádivas o dinero.

Para realizar el reporte sólo es necesario presentar los siguientes documentos y datos: