“Tuve que alzar la voz por mi niño”: Pequeño de 4 años es atacado por un Pitbull en Puebla; heridas graves en manos y cara

Hace tres días, un niño de 4 años de edad, fue atacado por un perro Pitbull en calles de la colonia San José, en el municipio de Acatlán, Puebla; el menor resultó con graves heridas en la cara y manos.

Janeth Vázquez, madre de la víctima, compartió para Hechos AM más detalles sobre el ataque de perros, así como el estado de salud del menor de edad.

Madre e hijo resultan heridos tras el ataque de perros en Puebla

El ataque de perros ocurrió en cuestión de segundos, Janeth y su pequeño iban llegando al terreno, cuando una jauría comenzó a acercarse a ellos. De repente, los animales atacaron al niño de tan solo 4 años de edad, dejándole grave heridas en su cara y manos.

Al tratar de rescatar a su hijo, Janeth también resultó gravemente herida; sin embargo, ya se encuentra en mejor.

Por su parte, el menor de edad ha mostrado mejoría en las heridas provocadas por los perros, especialmente el Pitbull.

“Todos estamos propensos a este tipo de situaciones, de las cuales no les deseo a ninguno”, contó Janeth Vázquez, para los micrófonos de Hechos AM.

Madre del pequeño exigen reparación de los daños

Los perros que atacaron al niño de 4 años, tienen dueño, por lo que están en espera de una respuesta para que ellos sean quienes se hagan cargo por los daños que ocasionó aquel ataque.

Janeth confirmó que las autoridades acudieron al domicilio del dueño de los perros. Actualmente están en espera de que las investigaciones concluyan de una forma favorable, además de darle seguimiento a la situación de su hijo.

La madre del pequeño asegura que los dueños de perros deben cumplir con las precauciones necesarias, desde contar con el esquema de vacunación completo hasta las reglas para poder sacarlos a al calle.

“Soy pro animales y claro que me gustan los perritos, pero considero que el tener una mascota requiere tener muchas precauciones. Tenerlo dentro de tu domicilio, cumplir con el esquema de vacunación”, explicó Janeth Vázquez.